Notifié hier de sa victoire à la présidentielle par la Cour Constitutionnelle :Tshisekedi prête serment le 20 janvier au stade des Martyrs

Le Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre

succession et vainqueur de l’élection présidentielle du 20 décembre

2023, prêtera son serment constitutionnel le samedi 20 janvier 2024 au

Stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. Cette option a été

levée par le protocole d’Etat après la notification, hier jeudi au

Président de la République, dans son cabinet de travail au Palais de

la Nation, par le Greffe de la Cour Constitutionnelle, de la copie de

l’Arrêt 0016 du 09 janvier 2024 portant proclamation des résultats

définitifs de l’élection présidentielle du mercredi 20 décembre 2023.

Félix Antoine Tshisekedi a reçu ladite notification des mains du

Directeur électoral, de l’Huissier Instrumental et du Greffier

audiencier de la Cour Constitutionnelle. C’est le lieu de souligner

que cet acte administratif constitue la dernière formalité juridique

donnant le feu vert à la prestation de serment du Président de la

République réélu, devant la Cour Constitutionnelle.

Selon la cellule de communication de la présidence de la République,

la cérémonie de prestation de serment du Chef de l’Etat sortant, qui

se succède à lui-même, se déroulera au Stade des Martyrs, en présence

de plusieurs Chefs d’Etat et de gouvernement, des autorités nationales

ainsi que d’un public évalué à 80.000 personnes, ce qui correspond aux

80.000 places assises représentant la capacité d’accueil de ce temple

du football de la capitale.

Les observateurs pressentent une grande fête politique nationale, à

la mesure du raz-de-marée électorale du candidat numéro 20, qui avait

écrasé ses challengers dans les urnes avec un score de plus de 70 %

contre environ 18 % à son poursuivant direct (Moïse Katumbi) et 5 % au

troisième soupirant (Martin Fayulu). Partisan de la restauration de la

paix et de la sécurité au pays, de l’unité et de la cohésion

nationales ainsi que de la prospérité retrouvée, Félix Antoine

Tshisekedi est parti pour un second mandat ayant pour points focaux la

consolidation des acquis de son premier mandat et la mise en œuvre de

la vision d’un grand Congo pour le second mandat.

Rappelons qu’il avait été investi, pour la première fois, Président

de la République, le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation, avec

comme témoin privilégié son prédécesseur, Joseph Kabila.

Kimp