Législatives nationales : Patrick Muyaya prédit la victoire de l’USN, y compris dans le Katanga

Après la large victoire du candidat N°20 à la présidentielle 2023 avec

73,47 %, Patrick Muyaya, ministre sortant de la Communication et des

Médias, porte-parole du gouvernement et candidat député national et

provincial à Kinshasa, prédit aussi le triomphe de l’Union Sacrée de

la Nation (USN) dans les mêmes proportions, y compris dans le Katanga.

Les calculs pour ce faire sont simples: sur 67 regroupements

politiques ayant concouru aux élections générales de décembre 2023

avec au total 25 mille candidats aux législatives nationales, l’USN en

compte cinquante-sept et a aligné 23 mille candidats contre deux mille

pour l’opposition, dont 1100 pour Ensemble, 415 pour le camp d’Adolphe

Muzito, 315 pour Nouvel Elan et 247 pour le camp du Dr Denis Mukwege.

La probabilité de l’emporter est très forte.

Candidat N°476 à la députation nationale (Circonscription de Funa) et

candidat N°41 à la députation provinciale (Commune de Bandalungwa) à

Kinshasa, Patrick Muyaya Katembwe, confiant quant à sa réélection, a

encore de l’énergie à revendre. Cela après une rude campagne

électorale pour le quadruple scrutin du 20 décembre 2023 qui a vu le

candidat président de la République N°20, candidat de l’USN,

l’emporter très largement avec 73,47 %, soit 13 215 366 voix sur 18

045 348 suffrages exprimés ; réduisant ainsi à leur plus simple

expression les grosses pointures de l’opposition avec au total 23,82

%, dont 18,08 % (3 258 538 voix) pour Moïse Katumbi, 5,33 % (960 478

voix) pour Martin Fayulu, 0,22 % (39 728 voix) pour Denis Mukwege. Il

en a fait l’illustration au cours de l’entretien sur Télé 50 ce 08

janvier avec Jean-Marie Kasamba dans l’émission «JMK Today» avec comme

thème «Félix Tshisekedi réélu pour quels enjeux et défis pour le

peuple congolais».

Ministre sortant de la Communication et des Médias, porte-parole du

gouvernement, Patrick Muyaya a, au vu du score réalisé par leur

champion, parlé du plébiscite par le peuple congolais plutôt que de

victoire. Un triomphe mérité à la lumière de la campagne électorale

battue, sur fond des acquis réalisés en un temps record dans plusieurs

secteurs de la vie nationale et dont les résultats sont palpables ;

laquelle campagne s’est révélée être un rendez-vous d’une personne

avec toute une nation et une voie menant à une fonction au travers de

laquelle ladite personne incarne non seulement la nation, mais préside

aussi à sa destinée tout en se situant au centre de gravité de

celle-ci.

Le président réélu, a soutenu le sociétaire du Palu, n’attendra pas

la mise en place du nouveau gouvernement pour dérouler son programme

politique, dont la quintessence a été largement expliquée au peuple

qui lui a fait confiance. Toutefois, le nouveau gouvernement sera

dicté par la configuration de la future majorité à l’Assemblée

nationale que va, à coup sûr, s’adjuger l’USN.

Pour le ministre Patrick Muyaya, les calculs sont simples à ce sujet

eu égard aux forces politiques en présence.

La probabilité de l’emporter est très forte pour cette plateforme

politique et électorale qui s’avère un rassemblement de toute la

République et dont les membres ont mouillé vraiment les maillots sur

toute l’étendue de la République.

Le N°1 de la communication en RDC est convaincu que les résultats des

législatives nationales seront à l’image de ceux de la présidentielle.

Sur 500 sièges, il va de soi que l’USN va l’emporter avec 70 %. A la

question de savoir si les résultats obtenus par le candidat N°20 dans

le grand Katanga ne vont pas influer sur ceux des législatives pour le

compte de l’USN dans cette partie de la République, il a laissé

entendre que la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est la

somme des suffrages réalisés sur toute l’étendue du pays. Et de noter

du reste qu’il ne leur était jamais revenu à l’esprit qu’ils vont

gagner à 100 %. Toutefois, a-t-il souligné, s’il est admis que le vote

a une tendance ethno-tribale prononcée, il va sans dire que les

pointures alignées par l’USN dans le grand Katanga vont se distinguer

pour avoir battu campagne jour et nuit. Et de soutenir que s’il est

possible qu’un mot d’ordre ait été donné pour se ranger derrière un

candidat président de la République, ledit mot ne vaut pas en ce qui

concerne les législatives où les gens sont tournés vers eux-mêmes.

Enfin de compte, le sociétaire du Palu est d’avis que le Congo s’en

sort plus uni après la réélection du président Félix Antoine

Tshisekedi Tshilombo.

Moïse Musangana (CP)