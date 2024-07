Examen d’Etat : le go donné hier par Judith Suminwa

C’est la toute première fois, dans l’histoire du pays, que le Chef de l’exécutif national puisse procéder au lancement des épreuves de l’Examen d’État, tel que l’a fait, hier lundi 24 juin 2024, Judith Suminwa Tuluka, la Première ministre, au Lycée Dr Shaumba, situé dans la commune de la Gombe. C’est la 58ème session ordinaire de l’Examen d’Etat. La Ministre d’Etat, Ministre de l’Education nationale, le Ministre provincial de l’Education, l’Inspecteur général de l’Education et plusieurs autres autorités du pays ont assisté à cette cérémonie. Ce centre, qui a servi de site spécifique pour cette édition 2024, a reçu 560 finalistes, dont 400 filles et 160 garçons.

Devant les élèves, les enseignants ainsi que les inspecteurs, Judith Suminwa Tuluka a invité les finalistes au travail et à une concentration totale durant ces quatre jours de travail intense. Et devant la presse, la cheffe du gouvernement a salué les efforts de toutes les parties prenantes, élèves, agents du ministère de tutelle, etc.

«Nous avons travaillé pour que ces epreuves puissent avoir lieu, à Kinshasa, où nous sommes, mais aussi à l’intérieur du pays, particulièrement dans les zones où il’y a des conflits comme au Nord Kivu, où tout a été organisé pour que les enfants puissent passer les examens en toute sérénité.

Il faut féliciter tout le personnel de l’Education nationale et Nouvelle citoyenneté, qui participe à ce processus de session, parce que ce n’est pas évident de pouvoir tenir à organiser cela calmement et en toute sérénité.

Je souhaite bonne chance à tous nos enfants, les jeunes filles et jeunes garçons, dont j’espère voir réussir à cette session, a déclaré la première ministre Judith Suminwa Tuluka.

Judith Suminwa a, en outre, renchéri que le Président de la République considère le secteur de l’Education comme un pan essentiel pour le développement de notre pays. D’où la gratuité de l’enseignement au niveau primaire dans le secteur public.

Interroger sur la passation de l’Examen pour les enfants qui sont dans les zones touchées par la guerre, la cheffe du gouvernement a répondu en ces termes: «Selon les informations reçues, on les a regroupées à Goma dans certains centres pour passer leurs examens en toute quiétude».

C’est une session comme toutes les autres de l’Examen d’État. Maintenant, il faut tenir compte de tous les problèmes qu’il y a au niveau du pays, notamment dans les zones en conflits et comme toujours que ça fait des années que l’Examen d’État existe et que le gouvernement a toujours fait en sorte que tous nos élèves, sur toute l’étendue du territoire national, puissent passer les examens en même temps pour que personne ne soit défavorisé», a-t-elle insisté.

La Première Ministre Judith Suminwa a distribué, à titre symbolique, quelques items aux finalistes dans deux locaux, en leur souhaitant de réussir ces épreuves.

«Bonne chance à tous et que Dieu vous garde. Faites votre examen dans la paix et la sérénité». C’étaient là les mots d’encouragement de la cheffe du Gouvernement aux élèves finalistes.

Lycée Bosangani, la 2ème partie de la ronde de l’équipe gouvernementale

Le Lycée Bosangani était la seconde étape de sa ronde. La Première Ministre a également fait le tour de quelques salles de classe, pour encourager les 540 finalistes réunis. Pour les élèves, cette visite de la Cheffe du gouvernement est une véritable source de motivation.

Dans son intervention, la Ministre d’Etat, Ministre de l’Education et Nouvelle citoyenneté, Raissa Malu, a également salué l’engagement du Chef de l’Etat dans la mise en œuvre de la gratuité de l’enseignement primaire, et exprimé sa gratitude à la Première Ministre pour avoir placé l’Education nationale au cœur de son programme d’actions ; ce qui présage, selon elle, que la jeunesse a un avenir prometteur.

Au Lycée du Sacré Cœur, la Première ministre a eu un tête à tête avec la sœur Joséphine Basaula, préfète, qui s’est félicitée de la visite de la patronne de l’Exécutif national dans son établissement.

De son côté, l’Inspecteur Général de l’Education nationale a fait savoir aux autorités du pays que la correction des items va débuter le 1er juillet d’une part, et le début de la publication des résultats est prévu pour le 20 juillet prochain d’autre part.

Notons qu’au total, 957.986 finalistes sont attendus dans différents centres d’examen à travers le pays.

Le Gouvernement

Suminwa prend en charge les frais de participation des finalistes du Nord-Kivu

«Il est impératif que tout soit mis en œuvre afin que tous les finalistes au niveau de l’étendue du territoire, puissent participer à ces épreuves de l’examen d’Etat», a dit la Première Ministre devant les acteurs du secteur éducatif.

Faisant face aux réalités de certains coins du pays, telle que l’insécurité dans l’Est, Judith Suminwa a annoncé la prise en charge par son gouvernement des frais de participation des finalistes du Nord-Kivu. Le secteur éducatif contenu dans le pilier 4 du Programme d’Actions de son Gouvernement, qui est consacré à l’accès aux services sociaux de base, prévoit de poursuivre et parachever la mise en place d’un système éducatif performant, inclusif et équitable.

Dorcas Nsomue