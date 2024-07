Examen d’État édition 2023-2024 : au Mont-Amba, Denise Nyakeru invite les finalistes à bien travailler

« Je suis ravie d’être parmi vous ce matin. Je suis venue vous encourager car vous représentez l’avenir brillant de notre pays. Soyez assidus, concentrez-vous et donnez le meilleur de vous-mêmes pour ces examens et pour votre avenir. Les bourses Excellentia sont là pour récompenser votre travail acharné et votre dévouement à l’excellence académique». Tels sont les propos de Denise Nyakeru tenus aux finalistes de l’Examen d’État pour cette session de l’année scolaire 2023 – 2024. C’est dans une école de la périphérique de la ville de Kinshasa, le Groupe Scolaire du Mont-Amba, que la très Distinguée Première Dame a décidé de lancer ce message d’encouragement aux finalistes de l’ensemble du territoire national de la République Démocratique du Congo.

La jeunesse, c’est l’avenir, dit-on. C’est pour cette raison que l’épouse du chef de l’État, a fait de la jeunesse et du secteur de l’éducation ses priorités, comme son tendre époux.

En se rendant dans ce centre, Denise Nyakeru Tshisekedi, dans sa double casquette de première dame et présidente de la fondation qui porte son nom, était devant un auditoire constitué d’enfants venus de différentes écoles de la zone éducationnelle du Mont-Amba, et rassemblés au Groupe Scolaire du Mont-Amba, qui est un centre d’examen d’État incluant les centres Lemba 15 et Lemba 16, au quartier Livulu, commune de Lemba.

Une descente sur terrain pour pousser les finalistes à l’Excellence

En effet, cette session ordinaire de l’Examen d’État, édition 2023-2024 a débuté hier lundi 24 juinn 2024, sur l’ensemble de la République et se poursuivra pendant quatre jours, rassemblant plus de 962.000 candidats répartis dans 2 800 centres, ainsi que dans certaines écoles consulaires des pays limitrophes.

Dans son message, Denise Nyakeru Tshisekedi a souligné l’importance de l’éducation et l’opportunité offerte par le programme des bourses «Excellentia» de sa Fondation des études post-secondaires sponsorisées. Elle a invité les finalistes à donner le meilleur d’eux-mêmes, car, ils constituent une force pour le pays. Raison pour laquelle, la présidente de la Fondation DNT a exhorté ces derniers à rester très concentrés et assidus lors de la passation des différents épreuves et faire en sorte qu’ils atteignent un minimum de 85% à l’Examen d’État pour avoir l’occasion de concourir pour ces bourses prestigieuses, conçues pour soutenir leurs études supérieures locales et internationales, au travers le programme ’’Excellentia ’’.

«Excellentia» est un programme de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Accompagnée de son équipe d’appoint, la first lady a encouragé tous les finalistes à se surpasser et à saisir cette chance de transformer leur avenir à travers l’éducation. Les résultats de l’Examen d’État seront un moment clé pour ces jeunes, et la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi est fière de les accompagner dans cette étape cruciale de leur vie scolaire.

Notons que le programme «Excellentia» de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi compte à ce jour 313 boursiers, dont 205 en République Démocratique du Congo et 108 à l’international, notamment en France, aux États-Unis d’Amérique et au Maroc, leur offrant des opportunités uniques pour développer leur potentiel et contribuer positivement au développement de la société.

Dorcas Nsomue