Les gouverneurs de Kinshasa, Mongala et Equateur suspendus

Les gouverneurs des provinces de Kinshasa (Gentiny Ngobila), Mongala

(César Limbaya) et Equateur (Bobo Boloko) ont été sommés, hier jeudi

11 janvier 2024, par le vice-premier ministre et ministre de

l’Intérieur, Peter Kazadi, de quitter leurs fonctions sans délai et de

se mettre à la disposition du Parquet Général près la Cour de

Cassation, conformément aux requêtes adressées par le Procureur

général près cette juridiction à leurs organes délibérants, dans

lesquelles il sollicitait la levée de leurs immunités. Il leur a

rappelé, dans son message phonique, qu’ils sont présumés auteurs « des

actes de fraude et de vandalisme des kits électoraux le jour du vote

», allusion faite aux griefs retenus contre eux par la Ceni

(Commission Electorale Nationale Indépendante), qui les avaient du

reste invalidés.

Le VPM Peter Kazadi a, dans le même message, instruit les

vice-gouverneurs de Kinshasa, Mongala et Equateur d’assumer, jusqu’ à

nouvel ordre, les charges de gouverneurs par intérim des trois

provinces précitées.

L’équivoque est ainsi levée autour du sort des désormais

ex-gouverneurs de Kinshasa, Mongala et Equateurs, qui s’étaient mis à

faire croire à leurs administrés qu’ils restaient à leurs postes et

que les assemblées provinciales étant mises en congé par le même Peter

Kazadi, rien ne pouvait leur arriver. Comme indiquée dans notre

livraison de mercredi, Gérard Mulumba est désormais placé aux

commandes de la ville province de Kinshasa. Bye bye Gentiny Ngobila !

LP