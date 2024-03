TRIBUNE I :  comment relancer la machine économique congolaise ?

Pas un visiteur ne quitte Kinshasa sans être impressionné par le

potentiel économique de la RD Congo. Pourtant, malgré ses 90 millions

d’habitants, sa position centrale, ses 80 millions d’hectares de

terres arables, son sous-sol riche en minerais et l’énergie

hydraulique disponible, le pays reste un géant qui sommeille encore.

Pour sortir la RDC de cette situation, Alphonse Shungu Mahungu,

leader visionnaire, ancien Directeur de cabinet au ministère de

l’Economie Nationale et ancien conseiller à la Présidence de la

République, propose une série d’idées novatrices pour le renouveau

économique de la République Démocratique du Congo (RDC). voici

ci-dessous l’intégralité de sa tribune.

L’économie, étant un tout, doit être vu comme un ensemble. En effet,

elle comprend plusieurs disciplines : économie des transports,

économie du développement, économie de l’éducation, économie de la

santé, économie industrielle, économie financière, économie publique,

économie régionale (provinciale), économie du travail, économie de

l’entrepreneuriat et de l’innovation… Les sciences humaines telles

que la psychologie interviennent également en économie.

Ce qui revient à dire que l’économie dans son ensemble est une

science pluridisciplinaire.

Pour réussir à faire de la bonne économie en République Démocratique

du Congo, l’approche à privilégier est la transversalité c’est-à-dire

travailler conjointement avec les ministères sectoriels

(l’agriculture, la pêche et la sylviculture…) ainsi qu’avec les

ministères clés (les finances, l’entrepreneuriat et les PME…). Le

ministère de l’Économie Nationale de notre pays ne doit donc pas se

concentrer uniquement sur les aspects liés au contrôle des opérateurs

économiques ou à la structure des prix des carburants, mais devrait

également se focaliser sur l’encadrement des activités économiques

dans son ensemble.

Il est nécessaire de suivre de manière régulière l’évolution de notre

économie. Ainsi, l’élaboration d’indicateurs socio-économiques revêt

une importance capitale pour évaluer les politiques publiques et

sectorielles.

Nous devons bâtir une économie nationale robuste et durable pour les

générations futures. Pour y parvenir, il est impératif de veiller à la

stabilité du cadre macro-économique de notre économie.

L’inflation, étant l’un des principaux perturbateurs de l’économie,

il est indispensable de la contenir ou de la combattre pour éviter ses

effets néfastes sur le pouvoir d’achat des ménages congolais, sur la

compétitivité de l’économie nationale et sur la dépréciation du franc

congolais. Avant de lui appliquer les remèdes appropriés, il faudrait

d’abord commencer par analyser ou déterminer ses causes.

Si, par exemple, c’est un excès de la demande, alors il conviendrait

d’augmenter la production locale, principalement notre production

agricole, en diversifiant notre économie, tout en augmentant le taux

d’électrification national (accès à l’électricité), ainsi qu’en

améliorant la connectivité notamment dans le cadre de stratégies

telles que le Programme de Développement Local, connu sous le nom de

«PDL-145T»…

Sans le développement de cette connectivité, par exemple, le prix

d’un sac de ciment continuerait à avoisiner entre 40 et 50 dollars à

Mbuji-Mayi, tandis qu’il serait d’environ 10 dollars à Kinshasa.

D’autres causes de l’inflation pourraient être, par exemple :

l’augmentation des coûts de production, la création excessive de la

monnaie en totale inadéquation à l’économie réelle, l’augmentation des

dépenses publiques…

Toujours en ce qui concerne la veille à la stabilité du cadre

macroéconomique de notre économie, apprenons et soyons très regardants

au respect des limites de nos déficit budgétaire et stock de la dette

publique, par exemple, respectivement à 3% et à 60% de notre PIB

(Produit Intérieur Brut).

L’Etat congolais reste et restera l’acteur clé du développement

économique en sa qualité d’investisseur dans les équipements et

infrastructures. La RDC a amplement besoin de la PAIX pour redresser

son économie. Les économies de la guerre réalisées seront réallouées

de nouveau dans les investissements productifs. L’allocation des

ressources publiques à des projets d’investissement, pour être

efficace, doit faire l’objet des contrôles renforcés, rigoureux et

périodiques.

Enfin, le développement économique de notre pays dépendra en très

grande partie du comportement de nous-même Congolais. Il faut se le

dire droit dans les yeux, nous ne nous faisons pas confiance, et notre

économie en pâtit. Il est temps, plus que temps de commencer à lancer

les campagnes de sensibilisation et conscientisation de grande

envergure susceptibles de redorer l’image patriotique de notre pays.

Aujourd’hui par exemple, les Congolais sont discriminés dans leur

propre pays. Même les plus talentueux qui veulent créer leur propre

business ont difficilement accès aux crédits bancaires octroyés par

les banques étrangères implantées sur l’ensemble de son territoire. En

sus, ils sont très mal rémunérés par leurs patrons étrangers, véreux.

L’un des axes du renforcement de notre économie réside dans sa

diversification. Elle est essentielle pour assurer une croissance

durable et réduire principalement la dépendance excessive aux

importations des biens de première nécessité.

Cependant pour atteindre l’objectif de l’accroissement de la

production, il faut se concentrer sur mettre l’accent sur un nombre de

secteurs économiques clés : primaire, secondaire et tertiaire.

Tout d’abord, le développement du secteur agricole (pêche et élevage)

reste primordial. Il faut encourager l’adoption de pratiques modernes

et durables, faciliter l’accès aux intrants agricoles et l’octroi,

sous conditions, des aides ou subventions de l’Etat aux agriculteurs

et paysans, et de renforcer les infrastructures de transformation et

de commercialisation des produits agricoles.

L’agriculture congolaise offre un potentiel énorme, non seulement en

termes de revenus pour les agriculteurs, mais aussi en contribuant à

la sécurité alimentaire du pays.

Ensuite, l’Etat congolais et les entrepreneurs congolais doivent

intervenir davantage dans la transformation industrielle, et dans

toutes ses chaînes de valeur pour les biens produits dans le secteur

primaire : coton, thé, café, cacao, quinquennat, huile de palme …

Les deux acteurs clés du développement économique de notre pays

devront être également très actifs dans la transformation de nos

industries à forte intensité de main d’œuvre. Il y a par exemple la

filière du textile et habillement, la filière de la production du cuir

et chaussures…

Enfin, il est crucial de promouvoir le tourisme en RDC. Le pays

dispose d’une richesse naturelle et culturelle exceptionnelle, avec

des parcs nationaux, des réserves naturelles et des sites historiques

qui attirent déjà les touristes. La RDC doit investir dans le

développement des infrastructures touristiques, doit promouvoir des

destinations attractives et renforcer la formation des acteurs du

secteur afin de garantir une expérience touristique de qualité. Le

développement du secteur touristique de qualité est une source

d’entrée de devises étrangères que le pays a amplement besoin et qui

vient renforcer notre balance commerciale des services.

Parallèlement, il faut renforcer le secteur des Technologies de

l’Information et de la Communication (TIC). Les TIC ont un énorme

potentiel pour stimuler l’innovation, créer des emplois et favoriser

la connectivité dans tout le pays. Dans cette optique, il faudra

mettre en place des politiques incitatives pour attirer les

investissements dans les infrastructures de télécommunication,

promouvoir la formation en TIC et encourager l’entrepreneuriat dans ce

domaine.

L’amélioration du climat des affaires est également essentielle. Il

faut rationaliser la fiscalité, simplifier les procédures

administratives, réduire les obstacles bureaucratiques et renforcer

l’état de droit afin de créer un environnement favorable au

développement des entreprises et d’autres start-ups.

La confiance dans le système économique et juridique est cruciale

pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers.

En plus de ces propositions, il faut des mesures supplémentaires pour

protéger les industries naissantes et stimuler les différentes

économies régionales (provinciales) du pays, respectivement par les

augmentations des tarifs douaniers et le renforcement de

l’interconnectivité, par exemple.

La RDC doit investir dans des usines et des sociétés congolaises afin

de protéger les industries naissantes. Cela favorisera la croissance

et la compétitivité des entreprises locales, créant ainsi des emplois

et stimulant l’économie.

Par ailleurs, il est souhaitable que le ministère de l’Économie

Nationale organise un atelier avec les 26 provinces de la RDC afin

d’étudier entre les parties prenantes sur comment stimuler les

différentes économies régionales (provinciales) du pays. Cette

approche régionale permettrait de prendre en compte les spécificités

ou avantages comparatifs et les besoins de chaque province, favorisant

ainsi un développement économique équilibré et inclusif.

Je suis également favorable à la création d’une banque de

développement et banques sectorielles (agricole, industriel,

habitat…) à 100% constituées des capitaux congolais. Ces banques

seraient chargées de fournir des crédits aux entrepreneurs congolais,

offrant notamment un soutien financier essentiel pour le démarrage et

la croissance des entreprises locales. La présence de banques

étrangères en RDC limite ainsi donc l’accès au financement pour les

entrepreneurs congolais, d’où la nécessité d’avoir au moins d’une

banque de développement nationale, capable de concurrencer les banques

étrangères sur le sol congolais, habile d’accorder des crédits à des

taux préférentiels aux jeunes talents entrepreneurs congolais en

herbe.

Dans cette perspective, la création d’un fonds souverain en

République Démocratique du Congo est vivement souhaitable. Ce fonds

aurait pour mission d’accompagner les entrepreneurs congolais dans la

création d’institutions financières, notamment des banques. Son

objectif serait aussi de fournir un soutien financier complémentaire

pour le démarrage et la croissance des entreprises locales, permettant

ainsi l’émergence de milliardaires congolais, conformément à la vision

du Chef de l’État.

Toujours dans le même ordre d’idées, je propose également

d’encourager, voire d’imposer, la participation des nationaux dans le

capital des sociétés, de taille moyenne, détenues majoritairement par

des capitaux étrangers d’une part, et celle de l’Etat dans les grandes

entreprises ou multinationales étrangères, d’autre part.

Cette politique vise à garantir une plus grande implication des

Congolais dans l’économie nationale et à favoriser le développement

d’une classe moyenne d’entrepreneurs locaux prospères. Notre économie

doit être protégée afin de faire face au modèle économique

d’appauvrissement qui a élu domicile dans notre pays.

En outre, j’encourage les citoyens congolais à privilégier davantage

la consommation locale (les produits congolais) car elle contribuera à

stimuler l’économie en créant une demande pour les produits locaux. À

cela s’ajoute également des campagnes de sensibilisation pour

encourager les Congolais à avoir confiance en leurs entreprises et en

leur monnaie locale, soulignant l’importance de soutenir les

initiatives nationales.

En plus de ses propositions initiales pour diversifier l’économie,

d’autres mesures de diversification de l’économie s’imposent. Il y a,

par exemple, l’investissement dans les industries locales, la

stimulation des économies régionales, la création d’une banque de

développement nationale et la promotion de la consommation locale.

L’objectif poursuivi à travers ces nouvelles réflexions est de créer

un environnement favorable à la croissance économique et au

développement durable de la RDC.

Faites-nous une bonne politique, nous vous ferons une bonne économie.

Au plaisir de me lire dans la prochaine tribune.

Alphonse SHUNGU

MAHUNGU, Economiste