Cour Constitutionnelle : la réélection de Tshisekedi confirmée

Fini le suspense. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se succède à

lui-même. La Cour constitutionnelle a confirmé, hier mardi 9 janvier

en début de soirée, les résultats provisoires de l’élection

présidentielle du 20 décembre 2023, proclamés par la Commission

Électorale Nationale Indépendante (CENI), en date du dimanche 31

décembre 2023. Lesdits résultats, rappelle-t-on, présentaient le

Président sortant comme gagnant de l’élection présidentielle de

décembre 2023. Félix Antoine Tshisekedi venait largement en tête des

suffrages avec 73,34%, devançant ainsi toute la concurrence, dont le

premier poursuivant direct n’avait que quelque 18%, et le troisième

seulement 5%.

Avec cette confirmation des résultats publiés provisoirement par la

CENI, conformément à la loi, il ne reste qu’à préparer la cérémonie de

prestation de serment dont la date ne tardera pas à être précisée, y

compris le cadre pour le déroulement de ladite cérémonie.

Entre-temps, le Président sortant et l’ensemble des cadres et membres

de l’Union Sacrée de la Nation, qui avaient porté sa candidature

peuvent tranquillement sabler le champagne pour célébrer cette

victoire électorale combien éclatante et historique.

Theodore Ngoy et David

Mpala déboutés

Il importe de signaler qu’avant de confirmer les résultats

provisoires de la présidentielle du 20 décembre 2023 reconnaissant

Félix Tshisekedi gagnant, proclamés par la CENI le dimanche 31

décembre, la Haute Cour avait commencé par se prononcer sur les deux

requêtes en annulation des élections présidentielle, législatives

nationales et provinciales ainsi que les municipales, lui déposées par

les sieurs Théodore Ngoy et David Mpala Ehetshe.

On rappelle en passant que l’examen de ces deux requêtes avait eu

lieu la veille, et l’affaire prise en délibéré. La Cour

Constitutionnelle avait promis de rendre son arrêt avant le 12 du mois

en cours. Vingt-quatre heures après, la haute Cour a décidé de ne pas

tirer en longueur les choses, et préféré prononcer son verdict.

Sans surprise, la décision de la Cour constitutionnelle ne pouvait

être contraire à la «vérités des urnes», d’après les juristes et

autres intellectuels qui avaient suivi les audiences relatives à

l’examen desdites requêtes la veille. Si la requête du candidat

malheureux, Theodore Ngoy, qui n’a obtenu que 0,02%, a été jugée

recevable mais non fondée,celle de David Mpala Ehetshe, par contre, a

été purement et simplement rejetée pour défaut de qualité.

