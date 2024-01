Présidentielle : l’OSPC invite les candidats à accueillir les résultats en toute sportivité

Comptées par les missions d’observation électorale, sinon la plus importante au vu du nombre des membres déployés sur le terrain (75.000), l’OSPC (Organisation de la société civile pour la paix au Congo) à rendu public son rapport d’observation des scrutins combinés du 20 décembre, le samedi 30 dernier à l’hôtel Memling.

Dans son rapport, la MOE/OSPC a fait l’analyse globale de la situation liée au déroulement des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales qui se sont déroulées sur l’ensemble du territoire national, le mercredi 20 décembre 2023.

Au plan technique et temporel, la MOE/OSPC indique que les 11 heures prévues pour le vote par la CENI, soit de 6 à 17 heures, ont été observées par la majorité des centres de vote. Cependant, pour les centres ayant démarré les opérations en retard, le vote a été prolongé afin de permettre à tous les électeurs de remplir leur devoir civique.

Au plan sécuritaire, en dépit des incidents relevés dans quelques centres de vote, de manière générale, les quatres élections combinées se sont bien déroulées sur l’ensemble du territoire national.

Le Haut Katanga, Bas-Uele, Lualaba, Tanganyika et Kinshasa sont des provinces où ces quelques incidents relevés. ” Malgré quelques déficits sécuritaires et dérapage constaté çà et là au sujet des témoins et observateurs qui n’ont pas eu accès facile dans quelques bureaux, les opérations de vote se sont déroulées normalement “, renseigne la MOE/OSPC dans son rapport.

Sur le plan organisationnel, la MOE/OSPC note que les sites de vote étaient disponibles et accessibles, en signalant avec satisfaction l’engouement des électeurs. “La MOE/OSPC a noté la satisfaction manifestée par les électeurs suite à la transparence des agents électoraux qui commençaient toujours par ouvrir et exhiber les contenus d’urnes avant toute opération de vote, hormis dans quelques centres où les membres des bureaux de vote avaient voté avant et ce, en l’absence des témoins et observateurs”.

En conclusion, la MOE/OSPC exprime sa satisfaction pour le déroulement des élections du 20 décembre 2023, auxquelles les Congolais de la diaspora ont participé pour toute première fois de l’histoire. Elle remercie la CENI pour l’organisatipn notamment la sécurisation du système, sans oublier le peuple Congolais qui a affiché sa détermination à participer au processus électoral en vue de désigner librement ses prochains dirigeants.

Pour ce faire, l’OSPC recommande aux candidats d’accueillir les résultats en toute sportivité, de se remettre à la vérité des urnes et d’éviter des troubles par des manifestations de rues.

Aux électeurs de ne pas verser dans le triomphalisme pour les uns, et se laisser gagner par la révolte pour les autres. Car, ils sont censés accompagner l’aboutissement du processus électoral en vue de consolider la démocratie.

Dom