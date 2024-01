Félix Tshisekedi réelu avec 73,34% des voix

Avec 73,34%, Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession vient de briguer un second mandat de 5 ans. Il dépasse de loin le candidat Moïse Katumbi qui n’a obtenu que 18% . Réagissant à chaud devant la population congolaise, Félix Tshisekedi a fait savoir qu’il était question de défendre la souveraineté nationale “ezalaki nde likambo ya mabele” . Conscient de la situation sécuritaire, sociale des congolais, Félix Tshisekedi a fait une promesse ferme de tout mettre en œuvre pour que son second mandat puisse encore mieux redonner du sourire à tous les congolais. A sa famille biologique, politique et équipe de campagne, une seule phare était au rendez-vous. Grand merci pour le service rendu .

Y.K