RVA: le nouveau Conseil d’Administration a pris officiellement ses fonctions

Le nouveau Conseil d’ Administration de la Régie des Voies Aériennes (RVA) a officiellement pris le bâton de commandement. La cérémonie de remise et reprise entre l’équipe entrante et sortante s’est déroulée hier mercredi 26 juillet dans la commune de Gombe. Cette cérémonie

fait suite aux ordonnances présidentielles rendues publiques le 8 juillet 2023, nommant de nouveaux mandataires au sein de certaines entreprises publiques. Signalons que certains ont été reconduits à leurs postes.

C’est le cas d’Alphonse Shungu Mahungu, qui reste à son poste de Directeur Général de cette société régulatrice de l’espace aérien congolais. Il sera désormais secondé par Mayaya Kawaasa, au poste de Directeur Général Adjoint.

Tryphon Kin-Kiey Mulumba fait, par contre, son entrée en remplaçant Bienvenu Liyota Ndjoli au poste de Président du Conseil d’Administration.

Dans sa communication, Bienvenu Liyota, PCA sortant, a témoigné sa gratitude au Chef de l’État pour la confiance lui accordée pendant 3 ans à la tête du conseil d’administration de la RVA, mais aussi à l’ensemble du personnel, que ce soit du côté de l’Administration Centrale ou celui des entités aéroportuaires. Il a aussi remercié tous ses collègues du Conseil d’Administration et le D.G. Shungu, avec lesquels ils ont ensemble accompli les missions leur assignées, à savoir : la stabilisation de la gestion et le redressement de l’outil de production de la RVA.

Dans son mot de remerciement, il est revenu également sur les différentes réalisations accomplies sous leur leadership, quand bien-même certains défis restent encore à relever. « D’une manière globale, l’on peut constater qu’avec l’usage des moyens propres et des fonds publics disponibles, la RVA-SA est sortie de l’immobilisme où elle a été enfermée depuis plusieurs années. Elle est devenue aujourd’hui une société en état de fonctionnement normal, voire en situation enviable. Les chantiers des travaux de modernisation des infrastructures aéroportuaires et des équipements d’aide à la navigation aérienne se développent à un rythme impressionnant à Kisangani, Bunia, Kananga, Mbuji-Mayi, Kin-Ndolo, Kolwezi, Kindu, Kalemie, Boende et à Goma», a-t-il indiqué.

Malgré les difficultés rencontrées dans l’exploitation, le PCA sortant souligne que les capacités opérationnelles de la RVA- SA sont maintenues dans un état acceptable de fonctionnalité, grâce à la compétence avérée de son personnel technique.

Bienvenu Liyota s’est dit, en outre , heureux de constater qu’à ce jour, la RVA continue sans désemparer à faire décoller et atterrir les avions dans ses plates-formes aéroportuaires et les diriger dans l’espace aérien congolais. Elle assure également sans trop de peine la guidance des avions étrangers qui survolent la RDC.

Par ailleurs, il s’est réjoui de la paix sociale qui règne au sein de la société, en dépit de l’environnement macro-économique difficile de notre pays. Il a clos son mot, en assurant la nouvelle équipe dirigeante que les perspectives de développement de la RVA sont bonnes, car, le potentiel des atouts dont regorge la société est à la fois énorme et disponible: «… allusion faite ici à la vaste étendue aérienne, au personnel qualifié, à l’acquisition des équipements

modernes dédiés à la sécurité de la navigation aérienne et à la sureté aéronautique, j’en passe….», a-t-il conclu, avant de souhaiter plein succès et bonne chance aux nouveaux organes dirigeants.

Tryphon Kin-Kiey Mulumba prêt à défendre les intérêts de la RVA et de son personnel

Le nouveau PCA de la RVA, Tryphon KinKiey Mulumba a, dans son mot de circonstance, souligné que la nouvelle équipe dirigeante va travailler dans le seul intérêt de cette société, afin de lui permettre d’être à la hauteur de sa mission.

Il a, par ailleurs, assuré le D. G Alphonse Shungu de l’accompagnement de l’ensemble du Conseil d’administration dans sa mission car, seuls les intérêts de la société et celui de son

personnel doivent passer en premier. « Je vous rassure que nous nous battrons pour qu’on ait les meilleures relations possibles et la cohésion la plus particulière. Soyez-en sûr que la nouvelle équipe dirigeante sera en mesure de faire le travail qui lui revient, de sorte que le jour où il leur reviendra aussi de passer le bâton de commandement, que cela se fasse en toute dignité», a conclu Tryphon Kin-Kiey.

