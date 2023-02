ESU : le Chef de l’Etat a remis à «Transacademia» un premier lot de 200 bus

Share Partager

La société de transport académique «Transacademia» peut à présent démarrer ses activités. Elle a obtenu le premier lot de 200 bus pour assurer le transport des étudiants de la capitale.

La cérémonie de remise officielle de ces bus destinés au transport des étudiants des institutions supérieures et universitaires publiques et privées de Kinshasa, présidée par le Président de la République, a eu lieu le vendredi 24 février à l’ISC (Institut Supérieur de Commerce), ISC/Gombe.

Par la même occasion, en présence des autorités académiques et chefs d’établissements de l’Enseignement supérieur et universitaire (ESU) publics et privés de la capitale K, Félix Antoine Tshisekedi a procédé au lancement des premières lignes de Transacademia. Au total, dans un premier temps, on aura 20 lignes avec 420 arrêts pour l’embarquement et le débarquement des étudiants kinois.



Ne prendront place à bord de ces bus climatisés de 68 places assises, que les étudiants régulièrement inscrits et préalablement abonnés avec un tarif préférentiel.

Dans son mot de circonstance, le directeur général de la société de transport d’étudiants «Transacademia», Georges Ongelo a souligné que la remise des bus à sa société relève de la matérialisation de la promesse du Président de la République, faite il y a deux ans. Selon lui, cette promesse s’est transformée en action sociale durable.

D’autres interventions ont également eu lieu en marge de cette cérémonie. Il s’agit notamment du mot de bienvenue du directeur général de l’Institut Supérieur de Commerce, Émile Ngoy Kasongo, et de l’allocution du président de la représentation des étudiants de Kinshasa. Tous ont exprimé, au nom de leurs pairs, leur gratitude envers le chef de l’État pour le souci qui l’anime pour améliorer les conditions d’études universitaires en République Démocratique du Congo, dont il fait montre depuis son accession à la magistrature suprême su pays.



La mise en service de ce premier lot de bus pour étudiants pourra résoudre l’épineux problème de mobilité d’étudiants dans une ville où la circulation pose d’énormes difficultés, surtout pour les gens soumis au respect de l’heure pour le début des cours.

Par ailleurs, en vue d’assurer une gestion rationnelle du parc automobile de ces bus, une application dite «PPL Transacademia» a été créée. Elle permet le payement électronique des cartes d’abonnement par les seuls étudiants régulièrement inscrits dans une institution universitaire publique ou privée de la capitale.

Il importe de noter que «Transacademia» vient s’ajouter à d’autres facilités accordées aux étudiants par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Au nombre de celles-ci, on peut citer la réhabilitation des auditoires et des homes d’étudiants à l’Université de Kinshasa (Unikin), à l’université Pédagogique Nationale (UPN), à l’Institut National des Bâtiments et Travaux Publics (INBTP), etc.

Il y a aussi la connexion internet ou wifi gratuit dans les milieux universitaires de la capitale, l’octroi des crédits véhicules aux professeurs d’universités sur ordre du Chef de l’État.

Prêchant par l’exemple, le Président de la République a payé son abonnement et fait le tour du propriétaire à bord d’un bus de ISC à ISP/Gombe.

Dom