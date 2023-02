La nouvelle Agence d’ADVANS Bank de Masina inaugurée

Share Partager

La nouvelle agence ADVANS Bank située sur l’avenue Force nationale, numéro 3, non loin du marché de la Liberté, non loin du boulevard Lumumba, dans la commune de Masina, était inaugurée le vendredi 24 février 2023.

Il y a lieu de noter qu’ADVANS Congo avait posé ses valises dans cette municipalité depuis 2011, et s’impose aujourd’hui en leader, en microfinance qui offre les meilleurs services possibles aux

micro-entrepreneurs.

En effet, elle est Installée dans sa nouvelle adresse ci-haut indiquée dans un espace de 213 m2, et offre une capacité très confortable pour accueillir plus de 50 clients et entrepreneurs sans interruption.

Cette délocalisation permet à ADVANS Congo d’être plus proche de sa clientèle afin de mieux satisfaire les besoins de cette dernière et ainsi intensifier sa contribution à l’inclusion financière dans la commune de Masina. Avec la nouvelle Agence, elle répond à la vision d’ADVANS GROUP dans sa politique managériale de rendre service comme il se doit.

Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie, à savoir les mots de circonstance. de Grégoire Danel-Fédou et Jean-Luc NZOUBOU, respectivement Directeur Général Délégué d’Advans Group, Directeur Général d’Advans Bank Congo,…Egalement la présentation de l’équipe dirigeante de l’Agence de Masina, la remise des clés de celle-ci, la remise de l’outil de travail, la coupure du ruban symbolique et la visite de différents bureaux pimpant neufs, à la dimension de ADVANS.

Le bourgmestre de la commune de Masina était représenté par son délégué.



Grégoire Danel-Fédou, a déclaré : «Cette inauguration marque de façon très symbolique les ambitions réaffirmées de Advans ici en RDC, plus particulièrement dans cette superbe et grande commune de Masina . Ma présence ici marque le soutien du Group Advans dans toutes les initiatives pour le developpement en RDC… C’est le début des choses qui s’annoncent pour cette année 2023». Et d’ajouter : « Masina est la commune qui symbolise le mieux notre mission ici en RDC. On veut être leur partenaire de choix et privilégié. Masina est au coeur de ce tissu économique du secteur informel qui fait le quotidien de tous les Congolais. Nous voulons offrir les meilleurs services possibles aux micro-entrepreneurs de ce coin de la RDC. C’est-à-dire des services adaptés à leurs besoins.



Jean-Luc NZOUBOU, très satisfait a soutenu : «Nous avons à ce jour un réseau de 9 agences sur l’étendue du territoire national. ADVANS est à Masina depuis 2011. C’est ici l’occasion de remercier nos clients pour la confiance . Notre objectif était d’offrir le meilleur cadre possible et aujourd’hui c’est chose faite. Je voudrais remercier également l’ensemble des salariés de Masina pour les sacrifices consentis …Nous avons décidé de travailler pour élargir notre réseau. L’objectif est de démocratiser les services financiers en RDC. Nous optons pour les services de qualité adaptés à vos attentes».



Il y a lieu de savoir qu’Advans Congo est la filiale congolaise du leader mondial de la microfinances ADVANS GROUP, présent en Afrique et en Asie avec plus de 15 ans d’existence.

A cet effet, il compte plus de 8.400 salariés à travers le monde, qui accompagnent au quotidien près de 1,3 millions de clients à travers son réseau de 300 agences et points de vente repartis dans ses 9 filiales: Cambodge, Cameroun, Ghana, RDC, Nigéria, Côte-d’Ivoire, Pakistan, Tunisie et Myanmar. Sa mission est de répondre aux besoins des services financiers de petites entreprises, commerçants, artisans, agriculteurs, agents économiques qui ont un accès inadapté, limité ou inexistant aux services financiers classiques en leur offrants à eux et leurs familles, des services financiers adaptés de manière urable et responsable. ADVANS depuis 2009 suit la mission d’Advans Group en RDC, en accompagnant au quotidien plus de 100.000 clients pour leurs besoins en crédit, dépôts, services financiers et assurances, à travers son réseau de 9 agences et 14 guichets présents dans 5 grandes villes de la RDC : Kinshasa, Kikwit, Tshikapa, Mbuji-Mayi et Kananga.

Séance tenante, plusieurs clients fidèles ont bénéficié des kits dans la dynamique d’accroitre leurs affaires et ont remercié les managers de ADVANS pour leur accompagnement. Ladite cérémonie était clôturé par un repas de famille.

Jean-René Ekofo