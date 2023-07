IXèmes Jeux de la Francophonie : des fleurs à la RD Congo

Reading Time: 4 minutes

Share Partager

Twitter

LinkedIn

WhatsApp 0 Shares

Tous sont là pour démarrer la grande fête du monde francophone qui commence dans vingt-quatre heures. Il s’agit des officiels et des athlètes des pays membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie (O.I.F), qui ont déjà posé leurs valises à Kinshasa, pour participer aux 9èmes Jeux de la Francophonie que la République Démocratique du Congo organise, du 28 juillet au 6 août 2023. En vue de confirmer la tenue de ces 9èmes Jeux de la Francophonie à Kinshasa à la date prévue, le Comité National a organisé une conférence de presse de lancement des jeux, hier mercredi 26 juillet, dans la salle des banquets du Palais du peuple, transformée pour la circonstance en «Centre international des médias», pendant le

déroulement des Jeux de la Francophonie. La Directrice du CIJF (Comité international des Jeux de la Francophonie), Zeina Mina, l’Administratrice de l’OIF, Caroline St Hilaire, et le Ministre de la

Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, ont été associés à cette conférence de presse.

Dans son mot de bienvenue, le Directeur du Comité national des Jeux de la Francophonie, Isidore Kwandja Ngembo, a brossé succinctement le chemin parcouru pour atteindre ce moment qui donne satisfaction à tous les participants, grâce notamment aux infrastructures qui répondent aux normes internationales exigées. Il a assuré les différentes délégations que toute la fête se déroulera dans la quiétude, car le gouvernement a pris toutes les dispositions en vue de garantir la sécurité de tous les athlètes, des officiels, ainsi que de l’ensemble de la population kinoise.

Enfin, Isodore Kwandja a émis le voeu de voir ces jeux servir d’exemple ou mieux stimuler les générations futures. Lesdits jeux offrent également plusieurs opportunité à la République Démocratique du Congo pour son avenir sportif et culturel.

A son tour, la Directrice du CIJF, Zeina Mina, a dit ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cette 9è édition des Jeux de la Francophonie, tout en exprimant toute sa gratitude aux autorités congolaises pour les infrastructures qui répondent aux normes. Elle a aussi exprimé la même de gratitude à l’endroit des ambassadeurs des Etats membres de l’OIF pour leur implication dans la réussite de l’organisation de ces neuvièmes Jeux de la Francophonie.

L’Administratrice de l’OIF, Caroline St Hilaire n’a pas non plus caché sa satisfaction pour l’implication des autorités congolaises pour offrir aux participants un environnement adéquat et approprié avec des infrastructures qu’il faut pour cette grande fête du monde francophone.

Il importe de signaler que toutes ces interventions étaient précédées par des spots des 9ès Jeux de la Francophonie. On a balancé des spots: spot officiel des IXès Jeux de la francophonie, la vidéo de présentation de la ville de Kinshasa, la présentation des stars nationales (Barbara Kanam, Didier Mbenga et Claude Makelele) et internationales (Sarah Hanfou, Lilian Thuram et Diandra Tchatchouang).

Après ces mots des organisateurs, c’était le tour des chefs de différentes délégations d’exprimer leurs sentiments.

D’abord, la cheffe de la conférence ministérielle de l’OIF, un organe permanent, qui a exprimé beaucoup de gratitudes envers les autorités congolaises pour des infrastructures bâties en si peu de temps afin d’offrir les conditions voulues aux Neuvièmes Jeux de la Francophonie.

L’accueil lui réservé par le peuple congolais l’a aussi pas mal marqué.

Le chef de la délégation française n’a pas caché sa joie et satisfaction, avant d’exprimer toute sa gratitude envers les autorités congolaises pour des efforts déployés en si peu de temps pour construire des infrastructures énormes répondant aux standards internationaux exigés pour accueillir les 9ès jeux de la francophonie.

A son tour, le chef de la délégation du Royaume du Maroc, dont le pays avait donné le go de cette grande messe des pays ayant en commun l’usage de la langue française, en organisant la première édition des Jeux de la Francophonie, s’est dit «chez lui». Car, la RDC, c’est un autre Maroc. L’accueil lui réservé avec sa délégation en est l’illustration.

Les chefs des délégations libanaise et canadienne ont également exprimé le même sentiment de gratitude et salué l’accueil combien chaleureux leur réservé avec leurs délégations respectives. Le Liban aligne 97 athlètes pour concourir dans différentes disciplines.

Patrick Muyaya : «Les 9ès Jeux de la Francophonie consolident le retour de la RDC dans le concert des Nations»

Après avoir souhaité la bienvenue et remercié tous les délégués des Etats membres de l’OIF ayant effectué le déplacement de Kinshasa afin de donner vie aux 9ès Jeux de la francoponie, le ministre de la Communication et Médias n’a pas caché la joie du gouvernement pour l’aboutissement des efforts déployés pour la matérialisation de la tenue des 9ès Jeux de la francophonie. Malgré les conditions difficiles dans lesquelles le gouvernement a travaillé, dues notamment à la crise sanitaire imposée par la pandémie de Covid-19, avec tout ce qu’on peut imaginer comme conséquences (fermeture des frontières) et le temps relativement court, la RDC a tenu à honorer son engagement. Et aujourd’hui, la tenue des 9ès jeux de la francophonie est effective.

Par ailleurs, a-t-il souligné, cet événement offrira au pays, 49 après le combat de boxe d’Ali-Foreman, l’occasion de mieux vendre son image à travers le monde. Car, par ces jeux, le monde découvrira la vraie image de la RDC, contrairement à celle, négative, véhiculée et marquée par la guerre et toute la cohorte des violences y relatives.

Enfin, pour le porte-parole du gouvernement, les 9ès Jeux de la Francophonie viennent consolider le grand retour de la RDC dans le concert des nations, après de nombreux efforts déployés par le Chef de l’Etat grâce à la diplomatie agissante.

Dom