Le nouvel inspecteur général de la PNC pour la tolérance-zéro contre les antivaleurs

Reading Time: 3 minutes

Share Partager

Twitter

LinkedIn

WhatsApp 0 Shares

La nouvelle équipe dirigeante de l’Inspection générale de la Police nationale congolaise, composée du Commissaire divisionnaire principal Patience Ya Mushid, comme titulaire, du commissaire divisionnaire Roger Nsinga, chargé de la coordination des missions techniques et du commissaire divisionnaire Jolly Limengo, chargé de l’appui et gestion, a été installée hier mercredi 19 juillet 2023, par le Vice-ministre de l’Intérieur Jean-Claude Molipe, représentant le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. C’était

en présence des anciens inspecteurs généraux à la retraite, des représentants de l’Inspection générale des Fardc, des responsables des Fardc et des partenaires techniques et financiers de la réforme de la police.

Dans son allocution de circonstance, le Vice-ministre de l’Intérieur a rappelé les préoccupations du gouvernement qui cadrent avec la vision du Chef de l’Etat, commandant suprême des Fardc et de la PNC, de disposer en RDC, pour un corps de police qui répond aux standards internationaux. Une police professionnelle, apolitique, républicaine et respectueuse des Droits humains. Or, sur le terrain, l’on constate que certains policiers affichent des comportements qui ne cadrent pas avec les principes d’éthique et de déontologie et s’illustrent par des abus et des tracasseries. Face aux nombreuses dérives commises par quelques brebis galeuses qui ternissent l’image de marque de la PNC, Jean-Claude Molipe a invité les nouveaux responsables à veiller à la bonne exécution des missions ordinaires et extraordinaires de la police, en exerçant le contrôle strict et rigoureux sur tout ce qui touche au bon fonctionnement de la PNC.

Pour terminer, le Vice-ministre a insisté sur le professionnalisme de la PNC, qui doit se remarquer à travers le changement des mentalités et de comportements de chaque agent de la police. Et l’Inspection générale de la PNC devra pour ce faire, sanctionner tout dérapage, afin d’assainir une fois pour toutes les mœurs au sein de ce corps d’élite et éviter d’entretenir l’impunité.

Dans son discours, le nouvel inspecteur général de la PNC a, pour sa part, exprimé son souhait de voir l’Inspection générale de la PNC, être d’abord, une structure d’audit mais aussi un traumatisme pour les policiers réfractaires à la réforme de la PNC.

En outre, l’IG/PNC doit être le bras séculier du Commissariat général de la PNC pour que notre police soit réellement républicaine, démocratique, accessible et à l’écoute de la population, et enfin, respectueuse des droits fondamentaux et des libertés publiques. Le commissaire divisionnaire principal Patience Yav Mushid en a profité pour solliciter l’accompagnement du gouvernement dans cette lourde charge pour que l’inspection générale de la Police nationale congolaise accomplisse ses missions sans aucune interférence. Il s’est

dit convaincu qu’avec l’équipe qui l’accompagne dans cette lourde tâche, ils arriveront à relever les grands défis qui les attendent. Enfin, il a souhaité à son prédécesseur, pleins succès dans ses nouvelles fonctions de Vice-gouverneur militaire de la province de l’Ituri.

Auparavant, l’Inspecteur général sortant, le commissaire divisionnaire Raus Chalwe Ngwashi, qui vient d’accomplir 6 ans à la tête de l’Inspection générale de la PNC, avant d’être nommé vice-gouverneur militaire dans la province de l’Ituri, a dressé un bilan positif de ses actions. Il avait trouvé un effectif de 750 agents dont 410 fonctionnaires. Grâce aux efforts déployés, 120 étaient mécanisés mais non payés et les 290 nouvelles unités non payées.

A ce jour, 98 % sont mécanisés et payés, soit 402 agents et cadres. Entre autres réalisations, le commissaire divisionnaire Raus Chalwe a épinglé la session de formation de la 4 ème promotion des inspecteurs appelée à renforcer les trois précédentes. Et bientôt, va démarrer sous la direction du nouvel inspecteur général de la PNC, la 5 ème promotion, après un processus régulier de recrutement et l’avis favorable du Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières.

Signalons qu’avant de quitter l’enceinte de l’Inspection générale de la PNC, le commissaire divisionnaire Raus Chalwe Ngwashi, que les agents ont ovationné, a dû verser quelques larmes, avant de se séparer de ses anciens collaborateurs.

J.R.T.