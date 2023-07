Choléra : l’ONU alloue 750 000 USD pour des actions de prévention en RD Congo

Reading Time: 3 minutes

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) annonce, dans un communiqué, que le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) de l’ONU vient d’allouer 750 000 USD à des actions anticipatoires pour prévenir et contrôler le risque de propagation du choléra en RDC.

OCHA souligne que c’est pour la deuxième fois, au cours de cette année, que l’ONU a posé un tel geste en faveur de la population de la République Démocratique du Congo.

Par ailleurs, précise le communiqué, ces fonds ont été octroyés à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et au Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), après trois semaines consécutives d’un nombre de cas supérieur à la moyenne dans la zone de santé de Kiambi (Tanganyika).

Il faut aussi noter que cette aide financière du Fonds central d’intervention d’urgence de l’ONU fait partie d’un projet appelé « Action anticipatoire contre le choléra », qui implique la communauté humanitaire et le gouvernement de la RDC. L’objectif du projet est de détecter les poussées du choléra et d’y répondre avant qu’elles ne se transforment en épidémies de grande

ampleur.

Ainsi donc, l’allocation de 750 000 USD devra permettre à ces agences du système de l’ONU et à leurs partenaires locaux de détecter rapidement les cas, d’assurer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour les communautés à risque, de fournir des soins médicaux de qualité et de promouvoir des pratiques d’hygiène sûres afin de réduire la propagation de la maladie.

Pour le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, cette allocation permettra d’apporter une aide vitale à plus de 100 000 personnes. Le Fonds central d’intervention d’urgence de l’ONU est l’un des moyens les plus rapides et les plus efficaces de garantir que

l’aide humanitaire d’urgence parvienne aux personnes prises dans des crises.

Créé par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2005 en tant que fonds mondial d’intervention d’urgence des Nations Unies, le CERF permet aux intervenants humanitaires de fournir une assistance vitale chaque fois que les crises surviennent, où qu’elles se trouvent.

Le choléra est endémique dans plusieurs provinces de la République Démocratique du Congo (RDC). Aperçu de la situation, particulièrement dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Tanganyika, avec des cas notifiés depuis le début de l’année.

Compte tenu du contexte fragile dans lequel cette flambée se produit, des conflits armés qui sévissent à l’heure actuelle avec de nouveaux déplacements, des épidémies concomitantes, du manque d’accès aux soins de santé, de la mauvaise qualité de l’eau potable, des conditions

sanitaires et d’hygiène ainsi que des mouvements de population entre les zones de santé touchées et les pays voisins (y compris le Rwanda et l’Ouganda), l’OMS estime que le risque causé par cette épidémie est élevé aux niveaux national et régional, et faible au niveau mondial.

Épidémiologie du choléra

Le choléra est une infection entérique aiguë provoquée par l’ingestion de la bactérie «Vibrio cholerae», présente dans l’eau ou les aliments contaminés, principalement liée à un accès insuffisant à l’eau potable et un assainissement inadéquat. Il s’agit d’une maladie extrêmement virulente, qui peut provoquer une diarrhée aqueuse aiguë sévère, entraînant une morbidité et une mortalité élevées. Elle peut se propager rapidement, en fonction de la fréquence d’exposition, de la population exposée et du cadre. Le choléra peut toucher les enfants comme les adultes et être mortel en l’absence de traitement.

La période d’incubation est comprise entre 12 heures et cinq jours après l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés. La plupart des personnes infectées par «V. cholerae» ne développent aucun symptôme, bien que la bactérie soit présente dans leurs selles pendant 1 à 10 jours après l’infection et soit rejetée dans l’environnement, où elle est susceptible d’infecter d’autres personnes. La majorité des personnes symptomatiques présentent des symptômes bénins, tandis qu’une minorité développe une diarrhée aqueuse aiguë et des vomissements accompagnés d’une déshydratation sévère. Le choléra est une maladie facile à traiter et la plupart des cas peuvent être soignés avec succès par l’administration rapide d’une solution de

réhydratation orale (SRO).

Perside Diawaku