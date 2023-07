EPST : terrains et bâtiments de l’ITI/Gombe spoliés par l’ISPT

Reading Time: 2 minutes

Une mésentente totale règne actuellement entre deux établissements d’enseignement, en charge de la formation de la jeunesse, à savoir, l’Institut Technique Industriel de la Gombe (ITI/Gombe), qui relève du ministère de l’EPST (Enseignement Primaire, Secondaire et Technique), et l’Institut Supérieur Pédagogique et Technique (ISPT), qui appartient au ministère de l’ESU (Enseignement Supérieur et Universitaire). Actuellement, les deux établissements fonctionnent ensemble, côte-à-côte, sur l’avenue de la Science (que certains nomment avenue Shaumba), dans la commune de la Gombe. A l’origine, l’ITI/Gombe était le seul institut à occuper cet espace, depuis l’époque

coloniale.

Pour le préfet de l’ITI/Gombe, Jérôme Kalambu Luboya – qui a tenu un point de presse hier jeudi, 13 juillet 2023, en son bureau, en présence de ses collaborateurs et de ses chefs hiérarchiques de la Province éducationnelle de la Lukunga – la mésentente a surgit avec la spoliation des terrains et locaux de son école par l’ISPT. A ce sujet, il a demandé à un de ses collaborateurs, Félicien Manguala, de relater les faits vécus sur terrain. Ce dernier rappele qu’en 1976, l’ISPT avait été créé et l’Etat l’avait doté d’un vaste terrain de plus de deux hectares pour la construction de ses propres infrastructures sur l’avenue de la Science, juste à côté de l’ITI/Gombe. Mais dans l’immédiat, il avait été installé d’une manière provisoire, dans les locaux disponibles de l’ITI/Gombe.

Au lieu d’implanter ses propres bâtiments, le comité de gestion a aliéné son propre terrain au profit des commerçants expatriés dans le but de l’enrichissement de ses membres, sans tenir compte de sa vocation de formation de la jeunesse. Félicien Manguala a souligné que tout a été cédé aux Libanais, à tel point que l’ISPT ne possède presque plus rien. Alors pour masquer cette forfaiture, l’ISPT n’a trouvé d’autre alternative que de se jeter sur le patrimoine immobilier revenant à l’ITI/Gombe pour s’en approprier.

L’ISPT accusé d’user de l’usure et de la violence pour s’accaparer du patrimoine de l’ITI/Gombe

Il s’est mis à ériger des murs et à clôturer les espaces et locaux propriétés de l’ITI/Gombe, à instrumentaliser les étudiants dans la violence et dans une guerre d’usure pour se couvrir. Une situation que les autorités de l’EPST, en commençant par le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de tutelle – qui était aussi descendu dans cette école il y a trois jours – refusent de cautionner.

Félicien Manguala a aussi noté qu’après 45 ans d’existence, cet institut supérieur n’a rien érigé sur le terrain lui concédé par l’Etat congolais et qu’il a vendu. Même le bâtiment qui lui servit actuellement de bureau administratif un est ancien réfectoire des élèves de l’ITI/Gombe, leur cédé à titre provisoire. Et en ce moment, incapable de construire, l’ISPT revendique la propriété de tous les locaux qui lui ont été cédés provisoirement, y compris l’internat des élèves, dont quelques chambres ont hébergé ses étudiants.

Enfin, le préfet de l’ITI/Gombe et ses collaborateurs ont rappelé l’instruction académique du 14 juillet 2010 signée par le ministre de l’ESU, Mashako Mamba, donnant à l’époque un délai de trois ans à tous les établissements de l’ESU qui occupaient des bâtiments de l’EPSP (aujourd’hui EPST) pour les quitter.

