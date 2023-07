Une belle-mère et le fils de son ex-mari s’entraccusent

Reading Time: 3 minutes

La quinquagénaire Meta Nathalie et Carlain Babela se disputent la

parcelle sise rue Sukambundu, Masina. La dame allègue que le fils de

son ex-mari veut lui ravir son bien. Babela de son côté rétorque que

l’objet du litige est un bien successoral. Enrôlées sous RP 20650 /

20725 au Tribunal de Paix de Ndjili et jointes, la seconde affaire a

connu un début d’instruction le mercredi 5 juillet 2023.

Prié d’exposer les faits sur le RP 20725 pour lequel Babela est

plaignant, Me Mayingisa a expliqué aux juges que son client est fils

de feu Babela Tshilenge, décédé en février 2023, jadis époux de Meta

Kabeya et ancien travailleur à la Regideso. Ce dernier avait acquis

ladite parcelle en 1996.

Le défunt y avait construit une maison et vivait là avec la

prévenue. Tombé malade plus tard et frappé vers 2012 par un AVC, a

rappelé ce juriste, la dame et sa mère, Mulanga Lumbala, décédée et

mise hors cause, s’étaient fait établir en 2002 deux actes de vente

sur cette parcelle aux prix de 5000 et 2500 dollars. Mulanga s’était

fait établir ensuite une fiche parcellaire et un certificat

d’enregistrement, où la prévenue avait inséré les noms de ses frères

et sœurs.

Et ce juriste de soutenir que la prévenue avait quitté le toit

conjugal en 2011, abandonnant son mari à son triste sort. Entre temps,

elle s’était fait établir avec la complicité du chef du quartier, une

décharge attribuée au père de son client, dans laquelle ce dernier

avait accepté de quitter les lieux. Autres incongruités : le statut de

témoin avait été collé à l’ancien agent de la Regideso dans ce dossier

des actes de vente. Le certificat renseigne qu’il y a deux annexes

dans cette parcelle mais cela est une contre-vérité.

Poursuivie pour faux intellectuel, elle est également coupable de

l’infraction d’usage de faux, car elle avait usé de ces pièces au

Parquet en 2022, au bureau de l’Habitat de la commune de Masina cette

année….

Un des actes de Meta porte le sceau notarial de Mont Amba et non de

Tshangu, a ajouté le principal avocat du plaignant.

Réponse du berger à la bergère

Langage vif et prompte à la réplique, la prévenue a soutenu que le

bien querellé était jadis la propriété de sa défunte mère.

Revenant du travail et désireux de se faire un peu d’argent, a révélé

Meta, Babela avait été prié de les rejoindre au lieu de la transaction

et signer comme troisième témoin dans les actes de vente. Peu enclin

à débourser une forte somme d’argent au bureau du quartier, le vendeur

avait « minoré » le prix de sa parcelle et leur avait suggéré

d’établir un second acte de vente.

Quant au problème de la décharge, elle a martelé que Babela l’avait

rédigée pour rester sur rue Sukambundu avec sa meilleure amie, comme

nouvelle femme, pendant trois mois, en attendant de recevoir son

décompte final.

Pourquoi avoir attendu longtemps pour réclamer votre parcelle ?

Quelles sont les personnes reprises dans le certificat d’enregistrement ?

Répondant à ces préoccupations, l’incriminée a soutenu que Babela

était là quand on avait établi ces actes de vente. Et d’ajouter qu’il

était son ami d’enfance et la première femme de Babela l’avait quitté

très tôt, emportant par la même occasion tout ce qu’il y avait chez

eux. La cohabitation effective avec le défunt avait commencé en 1996.

Ce dernier n’avait quasiment rien à l’époque et elle avait fait le

tour de plusieurs avenues de Masina avant de s’installer sur rue

Sukambundu.

Sa mère, qui se souciait de son cas s’était décidée à lui acheter

cette parcelle de Masina. Se tournant vers le conseil de Carlain

Babela, elle a tonné en disant que l’erreur matérielle contenue dans

ses pièces ne fait pas de ce jeune homme le propriétaire de la

parcelle querellée.

Les yeux embués des larmes, elle s’est dit indignée de voir le petit

qu’elle avait accueilli à l’âge de 9 ans l’assigner en justice. Par

ailleurs, elle et le défunt étaient venus s’installer sur rue

Sukambundu en 2005.

Quant aux incorrections reprises dans le certificat, le conseil de

Meta a affirmé que ceux qui voyagent pour l’étranger rabattent des

fois leurs âges.

Autres griefs articulés contre Meta : menaces de mort, imputations

dommageables. La dame a nié avoir proféré des menaces à l’endroit du

plaignant. Et cela en dépit des éléments sonores enregistrés le jour

de la commission des faits.

Le prochain round de l’instruction interviendra vers la fin du mois.

JPN