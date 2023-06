JOURNEE NATIONALE DU POISSON : le ministre Adrien Bokelepromet l’inauguration imminente du port de Kinkole

Share Partager

En marge de la commémoration de la 56ème édition de la journée nationale du poisson qui a été célébré à Kinshasa, et plus précisément à Kinkole, le samedi 23 juin 2023, sous le thème «Pêche et aquaculture pour la souveraineté nationale», plusieurs autres activités, notamment la distribution des intrants de pêche aux pêcheurs et des ateliers de renforcement des capacités, ont été organisées en faveur de ces derniers.

Cette journée a réuni à Kinkole, autour du ministre de la Pêche et Élevage, des associations de pêcheurs et autres acteurs du secteur de la pêche.

Pour le ministre Adrien Bokele, sous l’impulsion du Chef de l’État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère de la Pêche est resté au chevet des producteurs du poisson, en leur fournissant des intrants et matériels piscicoles et de pêche.

Adrien Bokele a fait état des efforts de son ministère visant à doter le pays des bateaux de pêche pour l’industrialisation du secteur.

«L’acquisition de ces bateaux, en pleine fabrication actuellement, constitue un tournant décisif pour la relance du secteur de la pêche», a souligné le ministre Bokele.

En plus des débarcadères aménagés en faveur des pêcheurs des Lacs Albert, Edouard et Tanganyika, le ministère de la Pêche et Elevage, qui poursuit, sans désemparer, la lutte contre l’insécurité alimentaire, s’emploie à construire et à réhabiliter des centres d’alevinage de proximité à travers le pays, notamment à Kasangulu au Kongo Central, à Zinda au Kwilu, à Kianza au Kwango.

L’inauguration du port des pêcheurs de Kinkole décalée

Cette journée devrait être marquée par l’inauguration du port des pêcheurs de Kinkole, dont les travaux, fin prêts, n’attendent que la réhabilitation de la voie d’accès.

Le ministre Bokele a assuré les pêcheurs de l’inauguration imminente, par le président de la République, de ce port de Kinkole pour la conservation, l’exposition et la commercialisation des poissons.

Une réalisation qui traduit la volonté du Président de la République, qui tient à la relance de ce secteur de la pêche artisanale par l’amélioration des conditions de travail des pêcheurs, en vue d’assurer l’autosuffisance alimentaire avec les produits de la pêche.

Ce complexe n’est pas seulement une infrastructure économique, mais aussi un site touristique, où la population aura l’occasion de déguster la cuisine congolaise à base du poisson, a indiqué le ministre Adrien Bokele.

Murka