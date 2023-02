Au lendemain des incidents de Kanyaruchinya : le président Mboso et le ministre Kabanda plaident pour requinquer les FARDC

Share Partager

L’Est de la RDC a comptabilisé mercredi 8 février 2023, encore des morts à Kanyaruchina. Des morts de trop que la province du Nord-Kivu a enregistrés dans la nuit de mardi dernier. L’on sait que pour renforcer la sécurité autour de leur camp et ses environs, les déplacés avaient érigé des barricades sur la route en terre battue qui mène vers Goma. A la vue d’un convoi de la Monusco en provenance de Rutshuru, certains déplacés ont suspecté les véhicules de la Mission onusienne de transporter des éléments du M23. Surtout que c’était la nuit, vers 18 heures. D’où les incidents déplorables qui ont encore endeuillé le Nord-Kivu.

L’Assemblée nationale qui a pris la mesure de ces événements malheureux, a tenu mercredi 8 février une réunion avec le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, qu’entouraient les principaux responsables de l’état-major général des Fardc. A l’ordre du jour, il s’est agi essentiellement de la situation sécuritaire qui prévaut au Nord-Kivu exacerbée par les derniers événements.

Le Bureau de l’Assemblée nationale qui avait à ses côtés, les membres de sa Commission défense et sécurité, s’est intéressé à l’évolution de différents fronts ouverts à l’Est et la progression de nos soldats sur le terrain. Mais aussi à la collaboration avec la population locale et l’état du partenariat entre les Fardc et la Monusco, et les Fardc et le commandement de la Force militaire régionale de l’EAC.

Le President de l’Assemblée Nationale Christophe Mboso devant la presse

Etant donné que des questions sensibles avaient été abordées avec le Bureau de la Représentation nationale, le président de l’Assemblée nationale et le ministre de la Défense ont dévoilé à la presse, la teneur de cette réunion sécuritaire.

Le président Mboso Nkodia a fait savoir qu’ils avaient demandé au chef d’état-major de notre armée et au ministre de la Défense, de prendre des dispositions urgentes que requiert la gravité de la situation à l’Est de notre pays, en prenant des dispositifs utiles pour que les éléments des FARDC envoyés aux fronts puissent barrer la route au M 23 et à l’armée rwandaise. Pour ces dispositifs, beaucoup de choses ont été dites. Et le président de l’Assemblée nationale de prévenir qu’ils vont y veiller. En même temps, ils prendront contact avec le commandant suprême pour faire rapport de leurs entretiens et pour lui présenter des propositions de la Représentation nationale.

Les FARDC et la MONUSCO après avoir repousser une attaque des ADF

S’agissant des forces régionales qui se trouvent à Goma, il en a été également question. Après avoir salué l’adhésion de notre pays à la communauté de l’Afrique de l’Est, il est établi que la configuration géographique de notre pays exige que nous puissions adhérer à beaucoup d’organisations régionales. Ce qui est une bonne chose, a fait savoir Mboso Nkodia avant d’ajouter que la sécurité de notre pays en dépend.

Jeff Nyangah, Commandant de la force regional de l’EAC

En outre, il a prévenu que si dans un délai raisonnable, les forces régionales n’arrivent pas à nous soutenir contre l’agresseur et qu’elles se complaisent à soutenir le M 23 et l’armée rwandaise et aident nos ennemis, notre pays doit s’assumer. Sur un ton de révolte, il a poursuivi qu’ils demanderont au commandant suprême des Fardc de prendre les décisions qui s’imposent. Auparavant, il a tenu à ce que notre armée puisse se ressaisir et prenne un sursaut d’orgueil face au M 23. Il a estimé d’autre part que les Congolais devraient s’assumer et ne pas laisser le chef de l’Etat seul travailler pour le retour de la paix dans l’Est du pays. Enfin, il a exhorté la population à soutenir les Fardc aux fronts.

Au moment où se multiplient des appels au soutien aux Fardc et au renforcement de la vigilance, tout Congolais devrait faire montre d’un nationalisme débridé et d’un patriotisme à toute épreuve. Car, l’heure est grave. Il faut la vigilance de tous pour barrer la route à nos ennemis, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur.

J.R.T.