ODEP : des propositions pour réduire le train de vie de l’Etat

Florimond Muteba, président du Conseil d’Administration de l’ODEP (Observatoire de la Dépense Publique) a présenté hier mardi, 07 février 2023, des propositions concrètes qui permettraient d’aboutir, à coup sûr, à la réduction du train de vie de l’Etat dans notre pays. Parmi les propositions coulées dans un document de 19 pages et présentées lors d’une conférence de presse figurent la réduction de la taille du gouvernement à 10 ministères avec, à leur tête, un Premier ministre ; la suppression des salaires (ou émoluments) pour les députés ; la suppression du Sénat et la fusion des représentations diplomatiques en une ou quelques unes selon les zones géographiques.

Rappelant l’expérience du Président sénégalais, Macky Sall, qui a construit une centrale solaire de grande envergure après avoir supprimé le Senat, Florimond Muteba a souhaité que même les députés voient leur nombre réduit de 500 à 300 et leurs salaires devraient également être supprimé comme c’est le cas pour la Chine. Pour lui, cela équivaudrait à penser qu’un député est une personne qui a son travail ailleurs et qui vient au Parlement pour s’acquitter d’un travail pour lequel il ne revendique pas une rétribution. Toutefois, il propose que les députés touchent quelque chose durant les travaux en commission. Il s’est dit convaincu qu’un tel système va décourager les mercenaires et corrompus qui vont quitter la scène politique et laisser travailler ceux qui aiment réellement leur pays.

La tension salariale doit également être réajustée dans l’Administration publique Pour l’ODEP, la réduction du train de vie des institutions doit nécessairement s’accompagner d’un réajustement des salaires et de la tension salariale. En effet, son étude montre que la tension salariale pour les institutions publiques dans notre pays devrait osciller entre 300 USD et 600 USD. Elle préconise ipso facto la réduction du salaire du Président de la République à 5000 USD contre 6000 USD pour le Premier ministre. Par ailleurs Florimond Muteba propose que la tension salariale dans toute l’Administration publique devra être fixée de 300 USD pour le salaire le plus bas à 6000 pour le salaire le plus élevé, c’est-à-dire, celui du Premier ministre, chef du gouvernement.

De même l’ODEP propose la réduction sensible du personnel de cabinet aussi bien au niveau de la Présidence de la République qu’à celui du Premier ministre. Par contre, il recommande qu’un traitement de choix soit réservé au secteur de l’Education et de la santé. Pour le corps enseignant du primaire ou supérieur, la tension salariale devrait se situer entre 500 USD pour les salaires le plus bas à 4000 USD pour le professeur ordinaire au niveau des universités. La même étude estime que les administratifs du secteur de l’éducation peuvent rester dans la tension salariale de base avec un minimum de 300 USD pour le salaire plus bas ; tandis que les administratifs du secteur de la santé pourront par contre toucher entre 300 USD et 3500 USD pour les secrétaires généraux.

En conclusion, l’étude de l’ODEP que les différents régimes qui se sont succédés à la tête du pays ont détruit non seulement les infrastructures, mais aussi et surtout les mentalités et les valeurs. Par contre la renaissance de la RDC passe par un projet national de développement participatif rationnel qui puisse mobiliser toutes les mains et les têtes.

RSK