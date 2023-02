Mining INDABA 2023 : Fatshi accuse les puissances obscures d’entretenir l’insécurité dans les zones minières

Share Partager

La République démocratique du Congo a été représentée au plus haut niveau à la conférence sur l’investissement minier en Afrique «Mining INDABA 2023». Prenant la parole en marge de cette édition 2023 placée sous le thème «Libéraliser le futur de l’investissement minier en Afrique : stabilité, sécurité et approvisionnement», le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé par présenter sa vision du secteur minier congolais, ses opportunités, avant de réaffirmer la volonté de son gouvernement pour un partenariat «gagnant-gagnant».

Le Chef de l’Etat a tenu à rappeler, ce que nombre de participants connaissaient peut-être, à savoir que la République démocratique du Congo dispose d’un potentiel minier extraordinaire, avec notamment 1.100 différentes substances minérales. Aucune province du pays n’en est dépourvue, a-t-il précisé.

En plus, en cette période marquée par le réchauffement climatique, la RDC se révèle un État solution grâce à ses minerais stratégiques, tels le cobalt, le coltan, le germanium et le lithium pour garantir une meilleure transition écologique et énergétique.

La République démocratique du Congo se veut donc une destination de choix parce qu’offrant d’innombrables opportunités pour faire face à la situation.

Ainsi, financiers, exploitants miniers, équipementiers, sous-traitants, recycleurs et autres, chacun peut y trouver son compte.

Malheureusement, constate le président de la République, toutes ces richesses du Congo n’ont jamais profité au pays et à sa population ! Deux causes sont à la base de ce paradoxe.

D’abord, la mauvaise gouvernance dont la plupart des dirigeants se sont fait passer pour champion ;

Puis, l’insécurité qu’entretiennent expressément des puissances obscures dans les zones minières pour une exploitation échappant au contrôle de l’Etat. C’est le cas de la situation que le. pays vit dans sa partie orientale, avec notamment la nébuleuse de M23 qui, en réalité, est une création du Rwanda bénéficiant de la complicité desdites puissances obscures qui cherchent à s’enrichir des minerais du sang des Congolais. Alors que les portes officielles de Kinshasa ne sont fermées à personne pour accueillir tout investisseur sérieux en vue de conclure des contrats pour un partenariat gagnant-gagnant !

Par ailleurs, Félix Tshisekedi a fait un bref rappel historique pour démontrer l’importance que revêt son pays, dans l’industrialisation mondiale.

L’hévéa de la RDC avait servi à l’industrialisation de caoutchouc, et le cuivre à celle de l’électricité. Sans oublier le rôle joué par ses minerais. Au passage, il a rappelé qu’avec l’uranium de Shinkolobwe, localité se trouvant à 25 kilomètres de la ville de Likasi, que la bombe atomique qu’on avait larguée sur Hiroshima et Nagasaki, pendant la guerre mondiale, avait été fabriquée.

Et aujourd’hui, a martelé le président congolais, la RDC se veut un pays solution pour assurer la transition énergétique en vue de faire face à la problématique du réchauffement climatique, grâce à ses minerais stratégiques.

On renseigne que l’édition 2023 de «Mining INDABA» a connu la participation de 6500 personnes dont 500 entrepreneurs du secteur minier venus de partout à travers le monde. L’objectif est de discuter des défis et des opportunités auxquelles l’industrie minière africaine est confrontée.

C’était également l’occasion pour Félix Tshisekedi réaffirmer son idée de voir installer des industries de transformation des produits miniers là où ceux-ci sont exploités en vue de permettre aux populations africaines de tirer le maximum d’avantages des richesses de leurs pays.

Dom