Appréhendés pendant la messe pontificale à l’aéroport de Ndolo : trois faux prêtres interrogés par la justice

Tous de teint sombre, le regard fuyant celui des autres religieux et des fidèles, trois jeunes hommes moulés chacun dans une soutane blanche mal cousue avec une écharpe rouge au cou, au lieu d’une étole comme les prêtres catholiques, ont été appréhendés le mercredi 1er février dernier à l’aéroport de Ndolo. C’était comme on le sait durant la première messe célébrée par le Pape François sur le sol congolais.

Une source indique qu’ils sont toujours entre les mains de la justice congolaise, et d’ajouter que les officiers de police judiciaire décidés à percer leur mystère, les ont soumis aux feux nourris de questions auxquelles ils doivent répondre. Car, on aimerait bien savoir ce qu’ils sont réellement. A quelles organisations politiques nationales ou criminelles internationales ils appartiennent ? Quelles sont leurs vraies identités ? N’oublions pas que lors des fouilles opérées dans les poches et les sacs des personnes parties assister à la messe du Saint Père à l’aéroport de Ndolo, la police a saisi des armes blanches dont des couteaux, des canifs, des ciseaux et autres aiguillons.

Mupé Joe, abbé Makiadi et Sango Mbuta, non autrement identifiés, s’étaient introduits, comme il faudrait le rappeler, dans le site de l’aéroport de Ndolo sous de faux noms. Une source signale toutefois qu’ils ne sont pas des fidèles catholiques ou membres d’une quelconque congrégation missionnaire, mais des suspects dont on ignore les véritables missions qu’ils allaient opérer lors de la messe papale.

Incapables depuis des heures à suivre le rythme de la procession, ils ne savaient pas non plus se situer dans les différents cortèges, au point qu’ils heurtaient par mégarde les gardes du corps du Vatican et autres agents de services. C’est ainsi qu’ils ont fini par se trahir. D’où leur interpellation.

Attiré à côté discrètement par un agent soucieux de découvrir son identité, le suspect qui tremblotait comme une feuille morte, s’est présenté comme étant le Père Mupé Joe. A quelle congrégation missionnaire de l’église catholique appartenez-vous Mon Père ? Balbutiements répétés. Ce tâtonnement était révélateur d’une ignorance des organisations chrétiennes d’essence catholique. Il a répété qu’il était de congrégation catholique, sans autre détail complémentaire. Quel est votre évêque ? Euh ! Euh ! Il est empêché ! On a vite compris que l’homme n’était ni catholique, ni religieux ! On l’a amarré sur le champ et embarqué dans une jeep.

Il en est de même du second suspect qui s’était installé sur une chaise bordant une allée qui offrait une vue panoramique sur l’Altare. Un véritable poste d’observation pouvant lui permettre de se rapprocher de certaines autorités politiques ou d’atteindre sans coup férir la table de la messe. Qui es-tu ? Le second suspect a transpiré abondamment et bégayé pour répondre aux petites questions des agents soucieux de connaître sa profession, sa fonction, son grade et sa résidence. C’est à un frileux que les agents ont eu affaire. Il a été amarré en dépit de ses multiples gesticulations à bord d’une jeep de service.

Scène pittoresque est celle du troisième suspect qui se promenait sans pas cadencé avec les autres membres du cortège des corps consacrés. Il s’était trop rapproché des évêques qu’il a fini par attirer l’attention sur lui. D’abord par la tenue, et puis par la démarche. Lui aussi n’a pas su bien s’identifier. Voilà pourquoi des investigations ont été lancées depuis mercredi pour tenter de situer ces trois suspects dans leur véritable univers. Frisant l’un, la trentaine et les deux autres, la quarantaine, font-ils partie d’une seule et même organisation ? Ou ils appartiendraient à des structures politiques séparées ? Mais quelles seraient les missions dévolues à chacun de suspect, le mercredi 1er février 2023, dans la masse des fidèles qui assistaient à la messe pontificale célébrée à l’aéroport de Ndolo ?

La justice est en train de moissonner des informations importantes sur ces trois individus, leurs organisations et leurs visées. Pour l’instant, rien ne filtre de ces auditions. L’opinion nationale est cependant curieuse de savoir ce que ces trois individus devaient mener comme missions à l’aéroport de Ndolo. On espère que dans les jours qui viennent, les services de la justice déjà à pied d’œuvre, livreront certainement quelques bribes d’informations sur ces suspects.

J.R.T.