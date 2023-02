Pape François : carton plein à Kinshasa !

Share Partager

Deux images fortes se bousculent dans la mémoire collective congolaise en général et kinoise en particulier : ce sont celles du « carton plein » réalisé par le Pape François, le jour de son arrivée à Kinshasa, le mardi 31 décembre, ovationné par plus de deux millions de personnes à travers les principales artères de la capitale ; ainsi que celle de sa messe célébrée hier mercredi 1er février 2023 devant plus d’un million de croyants rassemblés sur la plate-forme de l’aéroport de Ndolo. Apôtre de la paix et de la réconciliation, l’Evêque de Rome s’est effectivement positionné comme tel au milieu du peuple congolais, partageant visiblement ses souffrances diverses causées par les ennemis de la paix et de la prospérité.

Le Souverain Pontife a su trouver les mots justes, dans ses messages de paix et de réconfort à l’endroit d’un peuple meurtri par les affres d’une guerre injuste lui imposée par le Rwanda et les multinationales, avides de faire main basse sur ses fabuleuses ressources naturelles.

Le Pape François a touché la fibre sensible de plus d’un Congolais en parlant d’un pays et d’un peuple riches et beaux comme le diamant. « Retirer vos mains du Congo », a-t-il lâché en guise d’interpellation à l’endroit des prédateurs des richesses de ce pays.

Le Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, était aux avants-postes, aussi bien au Palais de la Nation, où il a échangé avec son illustre hôte sur les malheurs du peuple congolais du fait de l’agression rwandaise mais aussi sur l’espoir de se dresser sur le chemin des faiseurs de l’insécurité et les neutraliser en vue de s’engager dans la voie du développement. Comme à ses habitudes lors de ses rencontres avec les « grands » de la planète, le Président de la République a martelé tout haut que c’est le Rwanda et son chef de l’Etat, Paul Kagame, qui sont responsables des millions de morts et de déplacés de guerre internes qu’a déjà enregistrés la RDC en pratiquement trois décennies.

Nullement découragé, Félix Antoine Tshisekedi a réitéré à ses compatriotes son engagement à ne rien lâcher face aux forces du mal. Selon lui, le peuple congolais devrait puiser, dans les racines de ses souffrances, les ressources nécessaires pour rebondir et répartir du bon pied, en récupérant l’intégrité de son territoire et en se rendant maître de ses richesses.

La convergence des vues entre le Pape François et le Chef de l’Etat congolais sur la situation d’insécurité créée et entretenue par le régime de Kigali ainsi que les pressions à exercer sur celui-ci et la communauté internationale pour que les choses changent en bien était saisissante. C’est comme si les deux personnalités s’étaient concertées au départ pour émettre sur la même longueur d’ondes. Des millions de Congolaises et Congolais, qui attendaient un Pape physiquement et moralement proches de leur destin, sont restés avec le sentiment qu’ils ont maintenant un avocat de premier plan pour la défense de leur cause nationale.

LP