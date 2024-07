Expert de la Justice climatique et de la Nouvelle Economie du Climat : Appolinaire Zagabe Kamanyula, candidat à la succession de Stéphanie Mbombo

La population congolaise en général et les acteurs environnementalistes en particulier, appellent le Président de la République et la Première Ministre à privilégier la volonté du peuple au-delà des appartenances politiques dans le choix du successeur de Stéphanie Mbombo, ministre déléguée auprès de la ministre de l’Enrivonnement, démissionnaire du porttefeuille de la Nouvelle Economie du Climat.

Le peuple a jeté son dévolu sur Appolinaire Zagabe pour prendre le relève de l’ex-Ministre Déléguée en Charge de la Nouvelle Economie du Climat.

Homme intègre pour sa sagesse, son savoir faire et sa diplomatie sans frontières, ZAGABE est un Congolais très visible et actif dans le cadre de la défense des intérêts de son pays, la République Démocratique du Congo, sur tous les plans, par son lobby international pour le retour de la paix à l’Est de la RDC, sur les tribunes des Nations Unies aussi auprès des diffèrents gouvernements européens. Il est aussi Expert des questions environnementales et changements climatiques. Le peuple estime qu’il est temps pour lui de servir officiellement le pays pour que son expertise et son intelligence puissent bénéfier à tous.

Zagabe Kamanyula détient un diplôme de Master en Droit International Public, certifié par l’Université de Michigan aux USA, et Expert sur le Leadership de La Gouvernance Climatique, Diplomatie et Négociations au sein du Group des Négociateurs Africains, avec plusieurs prix dans des Universités comme Utrecht Université (Pays- Bas), Ministère des Affaires Etrangères de l’Italie, Université de LEUVEN (Belgique). Fondateur et PCA du Réseau sur le Changement Climatique RDC/DRC Climate Change Network, une plateforme regroupant plus de 100 organisations locales et nationales de la RDC. Point Focal et Coordination de l’Alliance Panafricaine pour la Justique Climatique, il est également Board of Directeur au sein de l’organisation EquaL Right, une organisation britannique qui milite pour les finances climatiques, et fondateur de PEPA, une organisation implantée dans plusieurs pays comme la RDC, son pays d’origine, l’Ouganda, le Burundi, la Cote d’Ivoire, les USA et l’Allemagne.

Le choix de la population congolaise pour Zagabe comme Ministre-Délégué à la Nouvelle Economie du Climat n’est pas un fait du hasard. Ce choix aura de l’impact positif pour la RDC au niveau National et International.

Des organisations membres du Réseau sur le Changement Climatique et la Coordination de la Diaspora de l’Union pour la Nation, parti cher à Vital Kamerhe, par le Twitt de la Coordination Diaspora Europe, demande au Président de la République et à la Première Ministre de privilégier l’Intérêt national en nommant Appolinaire Zagabe Kamanyula au poste de Ministre Délégué en charge de la Nouvelle Economie du Climat, en remplacement de Stéphanie Bombo, qui a démissionné récemment.