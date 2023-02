Avec sa carte, Laurent Batumona prêt à se battre pour l’élection de Fatshi

Share Partager

Déterminé à favoriser la victoire écrasante du Président Félix Antoine Tshisekedi aux élections présidentielles et législatives du 20 décembre 2023, l’honorable Laurent Batumona a obtenu sa carte d’électeur.

C’était le vendredi 17 février 2023, à l’école technique Kimbanguiste Dialungana, dans la commune de Makala, accompagné des cadres et militants du Mouvement Social pour le Changement (MSC) et alliés.

Ainsi, en bon patriote, il a pu accompli son devoir civique, et a déclaré : «J’ai ma carte d’électeur pour conforter la victoire de Félix Antoine Tshisekedi…».

Le déplacement de Laurent Batumona, surnommé «Diata bawu» depuis les élections de 2006, à cet exercice d’obtention de la carte d’électeur et de vote a drainé une foule immense. Mine de rien, il a fait marcher dans 4 communes, à savoir Kalamu, Kasa-Vubu, Ngiri-Ngiri et Makala, électorale comme dans un espace conquis dont il ne rivalise avec aucun candidat.

Ainsi, porté à tour des bras par sa base, il a déclaré : «Près de 25 % des jeunes électeurs supplémentaires par rapport aux statistiques de 2018 constituent un vivier important de votes pour atteindre les prévisions de la CENI. Avec les efforts que ne cesse de fournir le Président Félix Antoine Tshisekedi, nombreux sont ceux qui veulent encore le voir doubler son mandat pour parachever son oeuvre gigantesque de changer le grand Congo. Notamment, éradiquer la corruption érigée en sport national depuis des décennies, poursuivre la gratuité de l’enseignement de base, éradiquer l’insécurité sur le territoire national, moderniser les infrastructures et l’assainissement des finances publiques.

Laurent Batumona au milieu(de gauche à droite)

Laurent Batumona a réitéré son appel à la jeunesse comme ce fut le cas lors de sa croisade d’explication à Kinshasa, Bandundu et Kongo central, pour qu’elle s’enrôle massivement dans les aires encore sous l’opération d’enrôlement et identification des électeurs.

Tout au long de sa longue marche, Batumona ne se fatiguait pas de prêcher Fatshi, en rappelant à la foule que l’enrôlement est un devoir civique qui permet à tous de se rendre dans les bureaux de vote pour élire le candidat du peuple congolais. Son rapprochement avec les populations, à travers ses actions sociales visent à encourager ceux qui n’avaient pas encore obtenir leurs cartes de se rendre dans les bureaux d’enrôlement.

Laurent Batumona et ses supporters

Dans la foulée, il a souhaité que cette opération d’enrôlement puisse aller au-delà de 130% des énrôllés par rapport aux statistiques sde la Ceni de 2018. Dans sa communication de proximité, il n’a cessé de marteler : «Nous en tant que peuple congolais, nous devons voter massivement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu’il a commencé son 1er mandat avec beaucoup de difficultés. Mais au bout de deux ans, il a posé les fondamentaux qui ont réveillé la conscience du peuple congolais. Il a été élu pour matérialiser le changement auquel il a toujours aspiré. Il y a à peine deux ans, il a déployé pleinement son pouvoir et il mène son action sur plusieurs fronts, notamment l’assainissement et le renforcement des finances publiques dans le souci d’améliorer les conditions de vie du congolais, le developpement à la base, la gratuité de l’enseignement de base, la diplomatie et la lutte contre l’insécurité. C’est quand même un exploit lorsqu’on observe sur le plan des infrastructures, la plupart des avenues à Kinshasa sont en train d’être construites et réhabilitées. L’eau commence à couler au robinet. «Les constructions du poste de Kinsuka permettraient d’alimenter Kinshasa. L’électricité et le secteur de l’eau vont impacter la vie sociale. Tout ceci a manqué avant plus de 20 ans», a-t-il rappelé.

Jean-René Ekofo