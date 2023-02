Journée nationale de lutte contre la trypanosomiase : la RDC reste le principal foyer mondial de la maladie du sommeil

Share Partager

Twitter

LinkedIn

WhatsApp 0 Shares

La République Démocratique du Congo reste à ce jour le principal foyer de la maladie du sommeil avec 70% de cas recensés. C’est ce qu’ont révélé les délégués des partenaires techniques et financiers du Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine (PNLTHA). C’était lors de la commémoration de ladite journée au Salon Congo de l’hôtel Pullman sous le thème : « Mobilisons-nous pour éliminer la maladie du sommeil en RDC».

Au cours de cette cérémonie, les partenaires du ministère de la Santé ont salué les efforts consentis par ce ministère pour réduire l’ampleur de cette maladie en RDC. Parmi ces efforts, il y a notamment l’élimination de la maladie du sommeil comme problème de santé publique d’ici 2030.

A ce propos, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a indiqué que cet engagement du gouvernement a eu des effets prometteurs tels que la réduction des cas de 2021 à 2022, passant de 6.000 à 510 cas. Raison pour laquelle, le ministère de la Santé s’est associé à cette cérémonie pour sensibiliser les parties prenantes engagées dans la lutte et appelé la communauté internationale à la pérennisation des activités en rapport toujours avec la lutte contre la Trypanosomiase. Il a insisté sur l’importance de capitaliser les acquis obtenus par cet engagement d’une part, et d’autre part, multiplier encore des efforts pour éradiquer cette maladie sur le sol congolais car les conséquences sanitaires et socio-économiques sont dévastatrices sur les familles et les communautés.

Il a souligné, par ailleurs, que la Trypanosomiase Humaine Africaine est une maladie vectorielle transmise par les mouches tsé-tsé d’une personne malade à une personne saine. La mouche tsé-tsé vit principalement en milieu forestier, notamment dans les savanes chaudes et humides. Cette situation naturelle, poursuit-il, fait de notre pays un habitat de la mouche tsé-tsé, reconnue responsable de la transmission de la maladie du sommeil. « Cet écosystème rend nos populations paysannes, qui représentent 70 % de la population, vulnérables à cette maladie et fait ipso facto de la RDC, un des pays les plus prévalent en Afrique et dans le monde. Hélas! Son ampleur n’est souvent pas reconnue par plusieurs, la reléguant au second plan dans la catégorie des maladies dites tropicales négligées à transmission essentiellement vectorielle», a-t-il indiqué.



Il sied de noter que les maladies tropicales négligées sont en réalité un problème en RDC car elles affectent plusieurs personnes. Selon les experts en santé, les plus courantes sont la maladie du sommeil, l’onchocercose, la lèpre, la schistosomiase, l’ulcère de Buruli, les Géo helminthiases et la Téniase. Pour ce qui est de la maladie du sommeil, elle touche plusieurs provinces de la RDC, à l’exception des provinces du Nord et Sud Kivu et l’Ituri en raison de leurs conditions climatiques. La maladie du sommeil est causée par des parasites du genre Trypanosoma et transmise par les mouches tsé-tsé infectées.

Perside Diawaku