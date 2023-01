Démarrage hier de l’enrôlement dans la AO2 : le Premier ministre enrôlé

Share Partager

Après le Président de la République à Mbandaka, dans la province de l’Equateur, le

samedi 24 décembre 2022, lors du lancement officiel des opérations d’enrôlement dans la

première Aire Opérationnelle (AO1), hier mercredi 25 janvier, c’était le tour du Premier

ministre de se faire enrôler à Lubumbashi, dans la province du Haut Katanga, dès le

démarrage de l’opération dans la deuxième Aire Opérationnelle (AO2).

Arrivé à Lubumbashi la veille, avec quelques membres de son équipe le chef du Gouvernement s’est soumis dans la matinée d’hier à ce devoir civique. Une façon d’encourager, inviter et inciter les compatriotes de cette partie de la République à suivre l’exemple pour s’enrôler massivement.

«C’est fait. J’ai ma carte d’électeur, et je demande à tous de faire comme moi», a lancé Jean Michel Sama Lukonde au sortir du centre d’enrôlement. Avant d’ajouter «…il nous a été demandé dans notre rôle civique de nous enrôler. Ici, je suis venu, au nom du Président de la République, lancer l’opération d’enrôlement dans la deuxième Aire opérationnelle qui concerne 9 provinces».

On rappelle en passant que la Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni) a subdivisé le territoire national en trois parties dénommées «aires opérationnelles» pour réaliser son travail d’enrôlement des électeurs.

Ainsi, la première aire opérationnelle (AO1), dont le lancement de l’enrôlement était intervenu le samedi 24 décembre 2022 concerne 10 provinces du pays à savoir : la ville province de Kinshasa, le Kongo Central, l’ex-Grand Bandundu éclaté en 3 provinces (Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe), et l’ex-Grand Equateur démembré en 5 provinces à la suite du découpage territorial de 2015 (Equateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi, et Tshuapa) ;

La deuxième Aire opérationnelle, dont le lancement des opérations d’enrôlement est intervenu hier mercredi 25 janvier, concerne, à son tour, 9 provinces. Il s’agit notamment de 5 provinces issues du démembrement du Gand Kasaï (Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru) et de 4 provinces issues de l’éclatement du Grand Katanga (Haut Katanga, Haut Lomami, Lualaba et Tanganyka) ;

Quant à la troisième Aire opérationnelle de la Ceni, elle touchera 7 provinces que sont : Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu ainsi que les 4 provinces tirées de l’éclatement de l’ex-Grande Orientale qui sont : Bas Uélé, Haut Uélé, Ituri et Tshopo.

Il importe de signaler que les opérations d’enrôlement dans la première aire devraient normalement s’arrêter le lundi 23 janvier dernier. Mais, la Centrale électorale a prolongé de 25 jours additionnels parce que sur plus de 18 millions d’électeurs, il n’y avait que 7 millions enrôlés.

Pour revenir à l’enrôlement du Premier ministre hier à Lubumbashi, dans son entretien avec la foule, il lui a fait comprendre que les opérations que la Ceni venait de lancer revent un double objectif.

Hormis la carte d’électeur qui donne le droit au détenteur d’opérer le choix de ses représentants, notamment le Président de la République et les députés nationaux et provinciaux, il y a également l’identification des nationaux qui permettra à l’ONIP (Office National d’Identification de la Population) de délivrer la carte d’identité nationale.

«…C’est une indication aussi en termes d’identification parce qu’après la CENI, l’ONIP prendra le relais dans le but de délivrer la carte d’identité», a martelé le chef du gouvernement en vue de sensibiliser davantage la population pour s’enrôler massivement.

Dom