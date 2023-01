L’optimisme des pays participants aux 9èmes jeux de la Francophonie se dessine

Share Partager

Chaque jour qui passe, la République Démocratique du Congo se rapproche de l’organisation des 9èmes jeux de la Francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023. C’est dans ce cadre que plusieurs délégations étrangères se succèdent au pays pour s’enquérir de l’évolution des travaux sur le terrain. Après les délégations françaises, belges et canadiennes, le Comité national des 9èmes jeux attend une délégation de l’Organisation Internationale de la Francophonie au mois de février. Une manière pour les pays participants de s’assurer de la bonne évolution des travaux et préparer en amont, l’arrivée prochaine de leurs athlètes et artistes dans la capitale congolaise.

Faisant partie de l’équipe qui s’est déployée sur les terrain la semaine dernière, la Directrice du Comité International des Jeux de la Francophonie, Zeina Mina, a visité le centre hospitalier HJ situé dans la commune de Limete sur le boulevard Lumumba, le palais du peuple, le Musée national, l’Académie des Beaux-Arts, l’institut Français de Kinshasa, le Stade des Martyrs et ses différents chantiers, le Stade Tata Raphaël, l’Université de Kinshasa.

Au niveau de l’hôpital HJ, il a été question de s’assurer de la viabilité de cette formation et s’assurer que les athlètes et artistes vont bénéficier des soins de qualité en cas de besoin. Après cet hôpital et tous les sites qui vont abriter les concours culturels, la délégation s’est penchée sur les infrastructures sportives comme les gymnases jumelés, le stadium de Basket-ball, le terrain annexe et le Stade des Martyrs, où seront organisées les cérémonies d’ouverture et de clôture.

Sur le site du Stade Tata Raphaël, la délégation s’est également imprégnée de l’évolution des travaux avant de boucler la boucle par l’Inspection provinciale de la Police Nationale Congolaise, avec une séance de travail avec le chef de la police de Kinshasa, Sylvano Kasongo .

Au niveau de l’Université de Kinshasa, site d’hébergement des athlètes, la délégation a inspecté les résidences universitaires nouvellement réhabilitées, la piscine olympique, les terrains d’entrainements ainsi que toutes les infrastructures retenues pour les jeux.

Chef de la délégation française, Daniel Zielinski s’est montré optimiste : « Je vois que les

travaux avancent correctement. J’ai vu de très belles choses et les choses qui sont à améliorer.

Nous en avons informé le Directeur national du CNJF et la Directrice du CIJF. Jai visité le futur

Stade de Judo et celui de tennis de table. Je trouve ça bien parce que c’est moderne et conforme

aux normes. C’est bien parti et ça a tendance à nous rassurer ».

Pour sa part, le Directeur national des IXes Jeux de la Francophonie, Isidore Kwandja Ngembo, a réaffirmé la détermination du pays à finir les infrastructures dans le délai afin d’accueillir ce rendez-vous dans des conditions optimales. « Nous avons passé en revue tous les aspects sanitaires, sécuritaires et le transport. Aujourd’hui nous sommes venus à l’Université de Kinshasa qui sera le Village des Jeux pour voir les emplacements, la qualité des chambres et autres. Je laisse donc à l’appréciation des différentes délégations mais de ce que je vois, nous travaillons jour et nuit pour que ces Jeux aient lieu ici à Kinshasa en juillet et août prochain ».

Yves Kadima