La Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP), ex-Onatra,

peine à relancer le train-voyageurs entre Kinshasa et Matadi, Gare Centrale,

long de 366 km. Pourtant, dans le budget annuel de 2023 présenté par le

Directeur Général a.i., Martin Lukusa, ledit projet était inscrit.

Des informations glanées dans les couloirs du bâtiment du boulevard du 30 juin, siège

administratif, signalent que c’était en prévision de l’arrivée de 3 locomotives en réparations en

Afrique du Sud. Ces engins traînent encore depuis 8 ans, sous le comité du Directeur Général a.i.,

Jean Kimbembe Mazunga, par manque d’argent pour arriver au port maritime de Matadi. Comme

si cela ne suffisait pas, les 10 wagons de marque «SYFANG» acquis par l’ex-Onatra depuis à peu

près 8 ans et gardés dans ses installations, à la gare centrale, ne sont pas encore opérationnels.

Ironie du sort, ils sont «sous-douane» jusqu’en 2023. Il semble que l’exécutif national n’est

pas pressé de subventionner la SCTP, comme il le fait pour TRANSCO. Pour les cadres et agents

de la SCTP, l’indifférence affichée par les différents ministres qui se sont succédés, aux

Transports, au Portefeuille, au Budget et aux Finances pour décanter le dossier, étonne plus

d’une personne. Au sujet de la subvention accordée à Transco, ils déplorent le fait même dans

l’achat du carburant à la pompe, le FONER (Fonds National d’Entretien Routier prelève une

quotité.

Il y a lieu de craindre que la relance du train-voyageurs en cette année 2023 ne soit

hypothéqué. Ainsi, le goulot d’étranglement dans ce dossier est le non déblocage des frais de

dédouanement en faveur de l’ex-Onatra pour ramener les 3 locomotives en RDC, mais également

payer les frais de dédouanement à la DGDA (Direction Générale des Douanes et Accises) des 10

wagons qui moisissent à Gare Centrale, et livrés aux vols systématiques des matériels.

A les encroire, ces voitures chinoises (rames SYFANG) se détériorent par l’usure, avec un

système de climatisation moderne qui consomme beaucoup du carburants pour sa maintenance.

Les conséquences de l’usure sont dommageables pour la SCPT. A ces jours, les bandes

des inciviques perpétrent des vols organisés des batteries, des câbles et autres qui alimentent

l’énergie.

Selon certaines indiscrétions, un rapport de la sécurité policière du 31 janvier 2022, a

constaté le vol des câbles dans la locomotive numéro 1355, perpétré dans la nuit du jeudi 29

décembre au vendredi 30 décembre 2022. Le second, signale dans la nuit du samedi 31

décembre 2022 à dimanche le 1er janvier 2023, la disparition rocambolesque de deux câbles en

cuivre dans la même locomotive, ainsi que de 3 postes téléviseurs, et d’un baffle dans les voitures

de la rame «Trains-express».

Par ailleurs, l’on déplore que la gare centrale est transformée depuis des années en un repaire de

la pègre qui y opère en toute impunité bravant la sécurité de la SCTP, et du commissariat de la

police provinciale. Cadres et agents déplorent l’insécurité grandissante qui règne en maître dans

la gare centrale sans que des solutions idoines soient trouvées pour l’éradiquer.

Jean-René Ekofo